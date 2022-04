Flor Otero reveló un hábito horrendo de su esposo Germán Tripel: “Él nunca saca la…”

Cada pareja configura un mundo, un universo disímil y único. La dinámica que se construye en torno al vínculo amoroso no se explica por una sola vía, sino que posee sus particularidades distintivas. Así también acontece en el caso de Florencia Otero y Germán Tripel.

La historia de amor entre la actriz y el músico, que supo formar parte del mítico grupo Mambrú, brotó en 2007, con una chispa que los imantó y nunca más los separó. Al punto que en 2011 caminaron juntos por la experiencia de sellar el sentimiento con un casamiento.

Compinches, divertidos y enamorados, Flor y Tripa se convirtieron en padres en 2015, con la llegada a este universo de Nina, esa flor que ilumina sus días, que los motoriza, que los empuja a edificar una familia maravillosa, llena de estímulos y desafíos.

Germán y Otero lucen graníticos, como totalmente conectados. Y aprovecharon la invitación de Emparejados, el ciclo de América que conducen Tucu López y Sabrina Rojas, para abrirse al público, para describir y compartir situaciones de su sinergía cotidiana.

En ese contexto, Flor se animó a realizar una denuncia de Tripel y se lanzó a narrar un hábito muy extraño de su marido, una especie de fobia que llama la atención y que activó la curiosidad de todos los presentes en el estudio, así como generó un debate.

A través de un video, la actriz se arrojó a detallar lo que sucede con su esposo: “Una denuncia, es una rareza, ok, lo banco, pero no. Germán tiene serios problemas con la yerba usada. El puede limpiar toda la casa, pero esto no lo puede tocar, puede estar ahí la cantidad de tiempo que uno se imagine. No la toca, porque le tiene asco a la yerba”.

Tras el tape, el músico tuvo el tiempo de su defensa y explicó: “Es rarísimo, la yerba usada me da asco, porque se llena de moscas. Pará, si vos tomás mate, yo no tomo mate, te tenés que hacer cargo de la yerba. Sacala, porque el olor es un asco, porque siempre termino manchado, me da náuseas”.

López intentó indagar y le preguntó: “¿Te da asco tocarla o la situación?”. Así, Tripel profundizó en su hábito extraño: “Todo, todo lo que conlleva al mate. Puedo tomar uno o dos mates, con todo el amor que le tengo a mi país, no entiendo el concepto del mate. Pero es agua caliente con yerba, el café tiene otro sentido”.