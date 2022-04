Rodolfo Bebán: qué fue de la vida del galán de los 70

Tras haber trabajado seis décadas en la televisión, cine y en el teatro, Rodolfo Bebán logró convertirse en uno de los actores más aclamados de Argentina. Sin embargo, con el paso del tiempo se alejó de las cámaras y pasó a vivir con un perfil mucho más bajo.



En los últimos años, el intérprete optó por dar pocas entrevistas y tampoco apareció en entregas de premios o eventos importantes relacionados con la televisión. Por el momento, sólo se sabe que cumplió 80 años.



Al haberse alejado del mundo del entretenimiento, muchos fanáticos y personas curiosas se preguntan qué fue de la vida del aclamado actor. Un hombre que conquistó a generaciones y fue un galán de la pequeña pantalla.



Rodolfo Bebán: así es su vida en la actualidad

Los planes de Rodolfo Bebán no estaban relacionado con la actuación. Cuando finalizó el secundario, quería hacer la carrera de piloto de avión en Córdoba. Sin embargo, esta idea cambió cuando su cruzó con un casting para el teatro.



En la localidad de Morón, se encontraba en búsqueda de extras para la obra Fuenteovejuna. Sin dudarlo, el actor decidió sumarse al espectáculo y fue así como los planes para el futuro cambiaron en un abrir y cerrar de ojos.

"Me metí en esto por acompañar a mi amigo hasta que me empecé a identificar", había declarado el propio intérprete. Cuando le tomó el gusto a la actuación, comenzó a tomar clases. Y aunque su madre no estaba contenta con esta profesión, decidió seguir adelante.







Durante un tiempo vivió en Europa intentando avanzar con su carrera actoral. Más tarde, regresó nuevamente a Argentina y a mediados de los años 60, empezó a tener grandes papeles en la pequeña pantalla. Uno de ellos fue El amor tiene cara de mujer, donde se puso en la piel de galán.



Además de trabajar en la televisión, Rodolfo Bebán también hizo obras de teatro y hasta grabó discos para obras literarias. En los años 70, llegaron a comercializarse álbumes con fotos de él y era el gran amor de todas las televidentes.



A pesar de tener una gran carrera, en 2014 hizo su último trabajo. Se trató de una obra de teatro y de una tira para la televisión: Hombres de honor y Camino al amor. Desde entonces, se sabe muy poco sobre su vida privada.



En el 2019, Jorge Martínez, amigo del actor, reveló que Rodolfo no estaba pasando por un buen momento de salud. Recordó que la última vez que lo había visto fue en septiembre de dicho año, cuando fueron a cenar juntos y tuvieron que poner un biombo para que la gente no los viera.

“Ahora ya no quiere salir a comer, a veces lo llamo y ni me contesta’’, reveló el amigo del actor. Aunque no quiso confirmar si el intérprete se encuentra en un geriátrico, Martínez aseguró que no estaba en su casa. ''Me da mucha pena verlo así’’, agregó.



En las redes sociales, la última imagen que existe sobre Rodolfo es de octubre del 2018. Dicha postal fue publicada por el usuario “oscarpazok“, donde se lo ve al lado de actor muy sonriente. “Desayuno de galanes!“, escribió el hombre.



