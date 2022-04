La trampa que Nicole Neumann le hará a Cubero cuando nazca su hijo Luca

Es de notorio conocimiento que Nicole Neumann y Fabián Cubero no se llevan para nada bien, pero mantienen una relación de familia, ya que así lo ameritan sus tres hijas: Indiana, Allegra y Sienna.



En el programa “A La Tarde”, que sale al aire por América, hablaron de las polémicas por las que atraviesan cada tanto ya desde sus actuales relaciones amorosas: Cubero, con Mica Viciconte; y Nicole, con Manuel Urcera.



Si bien todo marchaba tranquilo en el último tiempo, hace unos días se conoció un fuerte enojo del ex futbolista de Vélez por el viaje que su hija de 13 años hizo con Manuel, para ver una carrera de automovilismo en Entre Ríos.





Cubero y Viciconte están en un gran momento con lo que respecta a su pareja, ya que están esperando a su primer hijo, el cuarto del ex jugador.



“El 7 de mayo está previsto que llegue al mundo Luca Cubero. Se sabe que desde que Nicole está en pareja con Manuel, viajan por el mundo y recorren el país cuando lo acompaña a las carreras”, explicó Cora de Barbieri en “A La Tarde”.



“Ahora habría elegido esa fecha (el nacimiento de Luca Cubero) para desaparecer de la Argentina, para irse directamente hacia Europa”, agregó la panelista, sorprendiendo a todos, aunque aclarando que el viaje lo realizaría sin sus hijas.





El inicio del conflicto entre Nicole y Cubero surgió cuando el ex futbolista le pidió a su abogado que interfiriera ante el viaje que estaba por realizar su hija de 13 años, ya que él argumentaba que ”India no tiene el permiso para viajar más de 300 kilómetros sin la compañía de sus padres”.



Por su parte, la modelo compartió una historia de Instagram en la que, parece evidente, le pega un palo a su ex marido. “No confundas tu interpretación con la verdad”, publicó Nicole Neumann, que también había dejado en clara su incomodidad y malestar cuando sus hijas había compartido vacaciones con su padre y Viciconte. "Las extraño. Falta menos", había escrito en diciembre, luego de que Mica publicara una foto con ellas.