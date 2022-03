Nicole Neumann reveló cómo es su rutina diaria y sorprendió: “6.15 voy al…”

Nicole Neumann vive un nuevo enfrentamiento con Fabián Cubero, el padre de sus tres hijas, debido a una situación que incluye a Indiana, la mayor de las nenas, y a su joven novio, Manu Urcera.

Cuando todo parecía paz y amor, a semanas del nacimiento de bebé que espera el ex futbolista con Mica Viciconte, estalló una terrible interna familiar porque la modelo le permitió a su hija acompañar al corredor al Turismo Carretera.

Parece que lo que le molestó a Fabián Cubero es que Nicole Neumann dejó a la adolescente viajar junto a Urcera y dos hombres más en auto hasta Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, lugar en el que se desarrollaría la carrera. Esa situación no le habría cerrado al padre de la joven, a quien no se le pidió permiso, y se lo recriminó a su ex.

En medio de este contexto y con Cubero en diálogo con su abogado para iniciarle una demanda por romper el acuerdo de imposibilidad de viajar más de 300 kilómetros de las hijas sin sus padres biológicos, Nicole Neumann se relajó en Instagram y compartió con sus seguidores algunas cosas personales.

Junto a una postal desde su auto, la rubia le mostró y reveló a sus fanáticos un cronograma de cómo se desarrolla hora tras hora su día, con el detalle de cada una de sus actividades.

"A las 6.15 desayunamos y preparo las luncheras. A las 9 AM, voy al gym. 10.30, dentista... A las 12.00 tengo una reunión. A las 13.00 voy al canal. Y ahora, a las 18.30, estoy yendo a buscar a mis niñas”, confió Neumann dejando en evidencia que puede combinar a la perfección sus tareas laborales, el cuidado personal y su rol de mamá.

Lo cierto es que estas acciones de los famosos los acercan más a sus fieles seguidores, humanizándolos y dejando de lado por un rato su imagen de producción de fotos o con todo el retoque para salir en televisión.

“Cuando trabajas, vas al gym, tenés un novio, cocinas, querés tener vida social, tiempo para ver Netflix, despertarte temprano y meditar”, había expresado Nicole Neumann días atrás dejando en evidencia que en su día no tiene un minuto sin hacer algo.