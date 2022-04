Graciela Alfano apareció en el programa de Carmen Barbieri casi sin ropa e impactó a todos

Graciela Alfrano impactó a todos al aparecer en el programa de Carmen Barbieri, Mañanísima (Ciudad Magazine), casi sin ropa. La actriz protagonizó este martes una jornada intensa al renunciar a Socios del Espectáculo (El Trece).

En el primer momento de su visita al ciclo de Barbieri, Alfano reconoció: "Tengo un problema... tengo este tapadito...". La conductora constató que lo que decía la invitada era cierto y exclamó: "¡Está desnuda! ¡Sos una genia!".

En medio de la particular situación, Graciela Alfano aclaró: "Es que esto tiene un solo botón y queda como abierto". Entonces Carmen Barbieri abrió su abrigo y tapándola con sus manos, remarcó: "¡Ven, ven! ¡Está desnuda!".

En el envío de Carmen Barbieri, Alfano anticipó su renuncia a Socios del Espectáculo (El Trece). "Termina mi contrato a fin de mes, no lo renovamos, pero todo divino. Yo puedo ser una genia, pero si lo pongo nervioso al conductor, no sirvo y hay que tener esta inteligencia de saber donde uno sirve y donde no", comentó Graciela en alusión a su vínculo con Adrián Pallares.

Durante, la nota en Mañanísima, Pampito le preguntó a la invitada si su nuevo destino laboral será LAM (América TV). A lo que Graciela Alfrano respondió: "Ay, qué me están diciendo, no sé... Habría que preguntarle a Ángel, a ver qué decide".

Poco más tarde, ya en Socios del Espectáculo, Alfano explicó: "Es una decisión que se tomó ahora y me pareció que estaba bueno decirlo, viste que acá se dijo que yo me iba a conducir otro programa, tengo varias propuestas pero no tiene nada que ver con eso, de onda se los digo, hay momento en los que hay que tomar decisiones. Adri, cuando empezamos el programa, te lo dije muy claramente: 'che, ¿yo a vos te gusto?'. Porque no se trata de él o de mí, se trata de que el agua y el aceite no andan, señora".

Finalmente, Graciela Alfano aclaró: "Acá no hay mala onda, yo a los chicos los quiero, me parecen fantásticos. Tengo que hacer una confesión, yo cada vez que abro la boca vos sufrís Adrián, yo lo sentí. Uno tiene que entender que yo soy Alfano, puedo sumar muchísimo... Pero en un momento no me miraban y no porque son mala gente o son maleducados, tal vez era porque no tenía que ver con la característica del programa, entonces yo estaba acá pintada. Uno empieza la carrera como clack, pero no la termina... Adrián te lo digo así en la cara, vos sufrís".