Ángel de Brito reveló qué pasó con la China Suárez y la segunda temporada de ATAV: "A ella..."

La China Suárez regresó a la cúspide de las tendencias, nuevamente su figura se iluminó en la opinión pública por su retorno a la trama del escándalo mediático más resonante de los últimos años, el Wandagate. La actriz se entrometió otra vez en el matrimonio de Mauro Icardi y Wanda Nara.

La semana pasada se viralizaron las capturas de un chat privado que María Eugenia le envió al futbolista del PSG, un intento de reconectar el contacto, en lo que se especuló se motoriza en el inminente viaje a Europa y se supone que la movilizó el deseo de encontrarse nuevamente con el delantero.

La propia Wanda repartió ese chat a los medios y sobre todo el aviso de Mauro, con la particularidad que sucedió mientras la influencer se encontraba en Argentina para promocionar sus productos de cosméticos. Así se encendió la mecha de la polémica.

Como si fuese poco, la China decidió el fin de semana expresarse, a su modo, contra los medios por las informaciones que brindan de su caso y armó un descargo kilométrico, en el que no demuestra ni un ápice de autocrítica, ni tampoco desmiente que le haya escrito a Icardi.

“Sigan metiéndose en la cama y en la vida de las mujeres. Exponiendo, intentando hundir, mintiendo. En unos años, seguramente, estaremos hablando del acoso y la carnicería mediática, y lamentándonos de los desalmados que se sientan a decir pelotudeces porque les pagan”, publicó la ex de Benjamín Vicuña.

Y llamativamente, Suárez le tiró un palo a Adrián Suar en ese posteo, una recriminación que llamó la atención. “Siempre fomentando el odio y el puterío, @elchuecosuar ¿Ya estaríamos, no?”, exclamó la ex de Nicolás Cabré. Así se activaron las investigaciones del motivo de ese reproche al gerente de eltrece.

En ese contexto, Ángel de Brito reveló uno de los argumentos por el cual la China optó por exponer su bronca contra Suar. A través de una storie en su Instagram, el conductor de LAM recibió la consulta de un usuario: “¿Qué le pasó a la China con el Chueco que salió a hablar así de su ex jefe?”.

De Brito no dudó en contar la verdad, el origen de esta indignación de Suárez y aseguró: “La limpiaron de ATAV 2”. Evidentemente, la actriz no soportó que Suar no la convocase para la segunda temporada de la novela.