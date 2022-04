El novio mendocino de Lizy Tagliani contó detalles sobre el inicio de la relación

Sebastián Nabot, el mendocino de 33 años que conquistó el corazón de Lizy Tagliani, se refirió a su vínculo con la conductora. "Tiempo al tiempo. Todo fue muy rápido y quiero cuidarla a ella", respondió. "Estamos bien. Hace tiempo nos conocemos con Lizy" explicó Nabot, recordando un evento en 2016 cuando la capocómica estuvo por Mendoza.

Días atrás, fue Guido Záffora quien reveló en Es por ahí que la conductora estaría comenzando un romance. "No es de Capital Federal, podemos hablar de un amor a distancia, pero él está con muchas ganas de venir", indicó el periodista.

Luego, trascendió que viajó a Buenos Aires y que se hospedó en su casa de la conductora. Además, Tagliani compartió algunas fotos en sus redes sociales confirmando las versiones de Záffora.

Lizy junto a Sebastián. Foto: Instagram @lizytagliani

Por su parte, Lizy ya se había expresado de manera muy cariñosa en relación al mendocino. "Me gusta todo de él. Yo quisiera que fuera mi novio, pero él tiene un montón de cosas, compromisos, trabajo, familia que hay que cuidar".

En diálogo exclusivo con Socios del espectáculo, la conductora y el joven dieron detalles del vínculo. "A mí me gusta Seba, pero no sé si el gusta de mí. Nos conocemos hace mucho. Teníamos buena onda y ahora vino de visita a Buenos Aires. Me encanta desde que lo conocí", respondió Lizy.

"Por ahora no pasó nada, todavía…", agregó él cuando le preguntaron cuál era su relación con Tagliani. "Lo importante es que ella esté bien y sea feliz".

Sobre su primer encuentro, Lizy comentó: "Lo conocí ese año cuando me llevaron a un boliche a hacer presencia. Lo conocí ahí y pegamos buena onda, pero después se cortó cuando yo me puse de novia en 2019. Hace poco él me preguntó cómo estaba y nos volvimos a hablar".

El planteo de Leo Alturria al ver a Lizy Tagliani en pareja

Quien no está muy feliz con la noticia es Leo Alturria, ex pareja de Lizy. La semana pasada, trascendió que ambos se cruzaron de casualidad en un evento, protagonizando una momento muy incómodo.

La información la dio Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo (eltrece). Al parecer Lizy fue con Sebastián a un boliche. "¿Quién aparece en el lugar? Leo. Esto es serio, porque Leo zamarrea a Lizy de un brazo y le dice ‘¿así que ya me reemplazaste?’", reveló el periodista.