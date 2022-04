El político mendocino señalado como nuevo novio de Lizy Tagliani envuelto en un tenso episodio

En estos últimos días, Lizy Tagliani ha compartido varias fotos en su cuenta de Instagram junto a un joven político mendocino llamado Sebastián Nebot. Sin embargo, no todo es alegría ya que en la noche del miércoles el ex de la conductora los interceptó en un boliche y se vivió un tenso episodio.

Este jueves en Socios del Espectáculo (El Trece) dieron algunos detalles del fuerte cruce. "Primero, él (Sebastián) fue a verla al teatro. Ella la está pasando muy mal por su separación de Leo Alturria, pero recuperó la sonrisa con esta nueva relación. Ellos van a un boliche, ¿y quién estaba en el boliche? Leo Alturria. Alturria la zamarrea del brazo a Lizy, y le dice '¿así que ya me reemplazaste?", explicó Rodrigo Lussich.

En tanto que sobre Sebastian Nebot, el joven señalado como nuevo novio de Lizy Tagliani, en el mencionado programa contaron: "Tiene 33 años y se dedica a la política. Ellos se conocieron en una fiesta de la vendimia, en 2016. Es un joven mendocino y es la ‘simpatía actual’ de Lizy. Lo conoció en una fiesta en Mendoza y se desempeña en el mundo de la política en el Frente de Todos".

En tanto que Lizy Tagliani expresó: "A mí me gusta Seba, pero no sé si el gusta de mí. Nos conocemos hace mucho. Teníamos buena onda y ahora vino de visita a Buenos Aires. Me encanta desde que lo conocí".

Luego Lizy agregó: "Lo conocí ese año cuando me llevaron a un boliche a hacer presencia. Lo conocí ahí y pegamos buena onda, pero después se cortó cuando yo me puse de novia en 2019. Hace poco él me preguntó cómo estaba y nos volvimos a hablar".