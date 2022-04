Lizy Tagliani y el amor por un joven político y referente social mendocino

Mientras el fin de la relación de Lizy Tagliani y Leo Alturria sigue colmando los principales títulos de los portales de espectáculos, y las salidas nocturnas de Leo se contrastan con el recogimiento de Lizy, hoy una novedad sorprendió a muchos: la presencia de un joven que en estos días no se separa ni a sol ni a sombra de la actriz. En el video te mostramos una cercanía de la querida conductora y un mendocino:

La última novedad sobre la catalogada como “una de las separaciones de año” tiene que ver con el relato que hizo el periodista Pampito en el programa Mañanísima. Al parecer, Leo Alturria le habría pedido a Tagliani poco antes de separarse una importante suma de dinero y todavía no la habría devuelto.

"Ella le contó esto a algunos amigos, pero a otros se los negó. No sé si por vergüenza o para proteger a Alturria. Lo que me dicen es que en un momento Lizy no quería cortar la relación con Leo porque en una cuestión de generosidad le habría prestado dinero y él todavía no le habría devuelto", reveló Pampiito.

"Él decide separarse de Lizy porque en España encontró un mensaje de ella coqueteando con otra persona. Entonces los amigos de ella dicen que casualmente se separa por el dinero. Seguro van a salir a negarlo", sumó el periodista.

Lizy con Sebas Nebot.

El joven en cuestión es un mendocino que es reconocido en "la tierra del sol y del buen vino" por su actividad social, pues ha sido el propulsor de campañas solidarias para comedores y hogares de ancianos, entre otras iniciativas. El joven, además, supo actuar en algunas obras de teatro locales, y coquetea con la política.

Seba Nebot junto a Anabel Fernández Sagasti.

Sebastian Nebot, tal es el nombre del muchacho, tiene amistad con la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, y la diputada Nacional Marisa Uceda.

De hecho el joven fue precandidato a concejal por el departamento de Guaymallén. Las ultimas fotos en las que se ve con las mujeres políticas pertenecen a un encuentro de Diversidades del Frente de Todos. Amigo también de Ana Laura Nicoletti, la Turca, y ex pareja de Gabriel Canci, el joven fue visto a través de las redes sociales de Lizy disfrutando de una visita a Buenos Aires.

Los amigos en Buenos Aires.

Lizy, por su parte, mostró felicidad por compartir momentos con Nebot. "Hermoso lunes... que lindo tenerte acá @sebasnebot vamos te voy a llevar por todo bs as”, escribió en Instagram la comediante. Además mostró a Sebastián

Por ahora no queda claro si es amor de amistad o una relación sentimental la que une a ambos, pero en las redes lo que puede verse es muchísimo afecto entre ellos: un cariño tal que la misma Lizy aseguró que el joven “tiene su corazón en sus manos” y que la ha cautivado, destacando también el afecto que el joven demuestra con sus perros.

“Hermosa pareja lizy ....que lindo verte feliz”, “Q churrros tus dos compañeros de paseo”, “Qué bueno verte así, espléndida!!!!”, “Felicitaciones lizy me encanta la pareja”, “Zurdo trepador!!!! Quiere fama”, “Vamos novio nuevo”, “Mirá que lindos se los ve. Dale Lizy anunciá”, son algunos de los comentarios que aparecen en las redes sociales y en las fotos que la actriz subió a Instagram.