Cuánto tiempo estuvo la cordobesa de Granizo trabajando para lograr la tonada

Estalló, en todos los sentidos. El estreno de la película argentina Granizo, que produjo y emite Netflix, generó una onda expansiva furiosa, con la atracción de decenas de millones de espectadores en más de veinte países del mundo. Un recibimiento descomunal.

Claro que el film que protagoniza Guillermo Francella cayó en el ojo de la tormenta por diversos factores. En un sendero, la opinión pública se explayó sobre la liviandad de la trama, así como en la interpretación del afamado actor, porque consideran que repite una fórmula.

Como si fuese poco, las redes sociales en Argentina estallaron de ira contra una característica de la historia, que se centra con el viaje del personaje de Guillermo a Córdoba a refugiarse en la casa de su hija, Carla. Los internautas bramaron con concepciones muy hirientes por la tonada de la actriz Romina Fernandes.

En la vereda opuesta a comprender que se trata de una ficción, de una recreación, los usuarios consideraron que la artista no logró la cadencia necesaria, ni natural de esas tierras y recriminaron que la producción no haya elegido a una profesional cordobesa para esa personificación.

Sin poder esquivar el ruido mediático, Romina leyó las plataformas digitales, percibió de primera mano el escarnio público a la que la sometieron y no consiguió evitar que la lastimara. Justo para ella que Granizo significó el salto a las grandes ligas, a atravesar del teatro off al séptimo arte y en un film taquillero con figuras como Francella.

Con mucho amor propio y sinceridad, Fernandes habló de toda esta polémica y compartió su postura: “Cuando escucho que se preguntan por qué no pusieron a una actriz cordobesa, siento que contradice las bases de la actuación. No puede ser que solamente una actriz cordobesa pueda hacer de cordobesa. No es así”.

En una entrevista con La Nación, la actriz se animó a revelar información clasificada, totalmente desconocida, que se vincula con el proceso enorme que llevó a cabo para preparar a su personaje y específicamente la necesidad de comunicarse con un acento cordobés.

“Me da mucha lástima porque me costó un montón llegar a tener un papel como éste, no fue sencillo. Y además, me preparé con un coach cordobés durante seis meses para lograr la tonada. Lo hice con mucho compromiso y respeto”, confesó Romina, para dejar en claro que procuró incorporar todas las herramientas necesarias para hablar como una cordobesa.