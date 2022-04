El álbum de fotos privadas de Romina Fernándes, la Cordobesa de Granizo: "Lo que pasó no me..."

Romina Fernándes fue Carla Flores, la hija del personaje de Guillermo Francella en la película Granizo, muy cuestionada por la crítica general y la opinión pública. Quién es la actriz que quedó en el ojo de la tormenta por su polémica interpretación.



En una noche como cualquiera, Romina estaba terminando su función de “Un enemigo del pueblo” hasta que le comentaron que Guillermo Francella estaba entre el público y quería saludarla: hablaron unos minutos, nada más, y un año más tarde recibió el llamado de Marcos Carnevale, que quería conocerla por recomendación del prestigioso actor.



“Me conmueve la actitud de Guillermo, porque no es muy común lo que hizo. Por lo general, te felicitan, pero no te recomiendan. Es un gran compañero, confió en mí y yo aprendí mucho de él”, dijo la actriz en diálogo con La Nación.





“De repente estaba jugando en las grandes ligas. Por momentos estaba bastante nerviosa porque sentía mucha responsabilidad y había cosas del cine que yo nunca había vivido. Guillermo fue muy generoso conmigo, se preocupó por hacerme sentir cómoda. Absorbí todo lo que pude de él, como de otros grandes maestros que trabajaron en la película, como Carnevale o Peto Menahem”, agregó.



Fernándes interpreta a Carla, la hija de Miguel Flores, el personaje interpretado por Guillermo Francella, un meteorólogo que nunca falló un pronóstico. No obstante, un día no avisó de un fuerte granizo que iba a caer sobre Buenos Aires y la gente dejó de amarlo para empezar a culparlo por los destrozos.



Romina quedó en el ojo de la tormenta por su interpretación de una joven cordobesa siendo porteña. “Cuando escucho que se preguntan por qué no pusieron a una actriz cordobesa, siento que contradice las bases de la actuación. No puede ser que solamente una actriz cordobesa pueda hacer de cordobesa. No es así”, comentó.





“Creo que quedé en el medio de una pica antigua entre Córdoba y Buenos Aires, algo que también se ve en la trama de la película y que me da mucha lástima”, agregó Romina, sobre las críticas que recibió en redes sociales por su personaje y, puntualmente, por la tonada.



“No es lindo leer esas cosas. No estaba preparada para recibirlas. Tuve que hacer un curso intensivo de lo que es la exposición. Me da mucha lástima porque me costó un montón llegar a tener un papel como éste, no fue sencillo. Y además, me preparé con un coach cordobés durante seis meses para lograr la tonada. Lo hice con mucho compromiso y respeto”, concluyó.