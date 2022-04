El contacto paranormal de Romina Yan con su padre Gustavo Yankelevich: “Mi hija se presentó y…”

Romina Yan permanece en el inconsciente colectivo, porque su carrera artística le permitió adentrarse en el living de millones de familias, a las que acompañó con los diversos productos exitosos que protagonizó en la pantalla chica. Su aura y su sonrisa continúan latentes en la atmósfera.

La hija de Cris Morena apagó su luz en 2010, con un episodio repentino que padeció en la vía pública, y que no le permitió a los médicos poder ayudarla. El dolor caló hondo en la familia, porque la actriz tenía una energía luminosa y muchos proyectos por concretar.

Gustavo Yankelevich siempre recuerda a su hija, la homenajea constantemente en sus redes sociales, e incluso ha encontrado la fortaleza para hablar de ella en el plano público, para tratar de concientizar a otros padres que se topan con la angustia de perder a un hijo.

El productor teatral ha abierto su corazón y se arriesgó a contar en varias ocasiones en entrevistas las diferentes manifestaciones de Romina, episodios en los que recibe señales o incluso puede entablar algún tipo de contacto con su amada.

En los últimos días, en LAM recibieron a Daisy May Queen, quien se radicó en la India hace varios años y se animó a compartir experiencias espectaculares, como un canal sensorial para hablar con sus padres, que ya no se encuentran en el plano físico.

Eso activó en Ángel de Brito la idea de repasar otros casos de famosos y así exhibieron una narración de Gustavo, en la que describía con lujo de detalles el impresionante instante que vivió con Romina. En el contexto de su cumpleaños número setenta se produjo algo increíble.

“A los 70 años, yo recibo un mensaje en mi Whatsapp de alguien a quien yo no conocía, y me dijo 'Tu hija se me presentó y me pidió que te dijera que tengas un muy feliz cumpleaños'. El mensaje decía 'sé que es un día especial, son 70 años'", comenzó.

“El mensaje decía que me dedicaba la canción ‘Si me voy antes que vos’. Lo más importante de todo es que la letra que escribió en el papel era la de Romina", contó Yankelevich en esa entrevista en Perros de la calle. Una verdadera experiencia sensorial y maravillosa.