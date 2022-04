Por qué Benjamín Vicuña no habla públicamente de su nueva novia

A diferencia de lo que muchos creían, luego de su polémica separación con la China Suárez, Benjamín Vicuña optó por volver a darle una oportunidad al amor. Hoy, se encuentra felizmente en pareja con Eli Sulichin, una joven de 32 años que está vinculada con varias figuras del medio como Mica Tinelli y Ana Rosenfeld.

El amor nació a fines del 2021 cuando él fue invitado al bautismo de Ana, la bebé de Pampita, su ex mujer, y Roberto García Moritán. Allí, conoció a la hija de Karin Sulichin, amiga íntima de Carolina Ardohain y el flechazo fue inmediato. Tuvieron una cita y luego ella se tomó vacaciones en Punta del Este y él la acompañó unos días en su descanso.

Para San Valentín, la dupla viajó a París, compartieron material en las redes y se los vio muy enamorados. Poco después, viajaron a Chile y ella conoció a la familia del artista. Lento pero a paso seguro, el romance fue creciendo y hoy se encuentran viviendo una gran historia de amor.

Si bien no tienen problema de enseñar su felicidad en Instagram, Vicuña prefiere no hablar públicamente sobre su nueva novia. ¿El motivo? Él mismo se lo reveló a Intrusos. "Estoy contento. Trato de no hablar mucho de ella porque la cuido...", manifestó.

Benjamín Vicuña y Eli Sulichin

Y sumó: "Saben que no es del medio por eso mismo trato de mantener su mundo, pero estoy contento. Es una mujer muy linda y estoy muy feliz".