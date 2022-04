Maju Lozano no se calló nada y disparó contra Toto Salvio

Todas las miradas están puestas sobre el jugador Toto Salvio quien, en las últimas horas, arrastró a su ex mujer con el auto, en Puerto Madero, y se dio a la fuga. En los medios, no hubo quien no opinara sobre el tema y una de las que expresó su total indignación con lo ocurrido fue Maju Lozano.

En Todas las tardes, el programa que conduce en El Nueve no se calló nada y disparó con furia contra el futbolista. "Lo que hizo él no está en discusión. Él es un loco de m****, que a mi no me importa si se vio no sé qué, es la mamá de sus dos hijos... Flaco, o te bajás del auto o te quedas quietito, te quedás piola, llamás a la policía. ¡La solución no es llevarla puesta!", disparó al aire.

Toto Salvio

Y continuó: "Claramente la solución no es llevarla puesta ni agredirla. Él es un p******, listo. Para mí no hay debate sobre él… más allá de que sea una reacción tóxica o no sé qué. El tipo se llevó puesta con el auto a la mamá de sus hijos, ¡no hay discusión! Porque tengo la sensación que siempre somos las locas de m****".

Antes de terminas con su descargo, manifestó: "Para una mujer, que está recién separada, que tiene dos niños, que ella manejaba la situación económica… y de pronto se encuentra que él la desplaza. Cuando vos estás con los dos pibes…y te tenés que fumar a una pendeja que te sube una fotito, ¡le debe haber dado por las pelotas!".

Maju Lozano

Finalmente, indignada, cerró: "¡Me parece súper irrespetuoso! Yo entiendo que esté re contra caliente con la pendeja, que la quiere, que se enamoró. ¡Pero respetá a la madre de tus hijos!".