La feroz respuesta de Zaira Nara cuando Yanina Latorre dijo que estaba separada y tenía nuevo novio

La noche de LAM venía calentita con el tema de Eduardo Toto Salvio, que queriendo escapar de su ex mujer en la zona de Puerto Madero la atropelló y terminó en una comisaría teniendo que explicar todo y con una causa abierta, cuando Yanina Latorre informó que tenía una bomba sobre Zaira Nara.

Sí, desde hace tiempo que se hablar de la separación de la hermana de Wanda y Jakob von Plessen, pero ahora la rubia panelista de Angel de Brito quiso ir más allá y le dio por cerrado al caso e informó que la morocha tiene novio. ¡Bombazo!

Sin embargo, todo eso duró... ¡muy poco! ¿Por qué? Zaira salió con los tapones de punta a desmentirlo... ¡TODO! Pero mejor vamos paso a paso sobre lo que contó Latorre de esta nueva relación con Facundo Pieres, uno de los mejores polistas del mundo.

“Se conocieron en un asado, en Miami, cuando ella estuvo allá con unas amigas hace unos meses. Facundo Pieres estuvo de novio Paula Chaves, que es íntima amiga de Zaira. Ella estuvo en Miami creo que en marzo pasado y se vieron. Él no la muestra públicamente a ella públicamente todavía”, contó Latorre ante la atenta mirada de todos.

Hasta ese momento, la mamá de Malaika y Vigo no había abierto la boca, pero no tardó en agarrar su celular y escribirle un mensaje a Pía Shaw, la panelista más respetada por los famosos argentinos, y darle su verdad.

“Me pone que no está separada y que no fue a ningún asado. ‘Nada que ver’, contestó cuando le pregunté por más datos”, dijo Pía, tras escuchar la info de Latorre, y tratando de no hacerla quedar mal ante el cachetazo que recibió.

Y Zaira le agregó a Shaw: "No voy a salir a desmentir cada cosa que dicen pero esto es una falta de respeto a mi familia. Por favor, que desmientan esto. Lo niego totalmente".

Ya fuera del aire, la menor de las Nara se la agarró con Angel de Brito vía Twitter, quien tiene la costumbre de publicar desde su cuenta de Twitter toda la información que reproducen los portales sobre su programa.

Al verlo seguir con la falsa noticia de su nuevo noviazgo, Zaira lanzó: "Ya te dije que es mentira al aire. ¿Para qué seguís haciendo esto? Cortala, por favor..." ¡Alta guerra plantó la morocha que hace unos días se hizo una cirugía!