Zaira Nara explicó por qué fue al hospital y no convenció a nadie: ¿qué oculta?

Hace un par de días, mientras Wanda Nara emprendía junto a sus hijas su vuelo de regreso a París, su hermana Zaira fue vista en un sanatorio ubicado en el centro de Buenos Aires. La información trascendió en las redes y, desde ese momento, crecen las especulaciones.

"Zaira Nara ingresó al Sanatorio Agote por una intervención quirúrgica ambulatoria. Sería estética. Después amplío", dijeron en la cuenta de chimentos de Instagram @gossipeame, que suele brindar datos muy privados sobre los movimientos de las celebridades.

Sin embargo, lo que tendría que haber quedado ahí, empezó a llamar cada vez más la atención, principalmente por cómo reaccionó la conductora cuando sus seguidores empezaron a preguntarle alarmados qué le pasaba y por qué había pasado largo rato en un centro de salud.

¿Qué hizo la morocha para llenar las redes de preguntas? Hay quienes sostienen que Zaira quiso ocultar el motivo real con una imagen “fake”, dado que publicó una foto que, dicen, no sería de ese día, sino de un evento que se realizó a fines del año pasado.

“Ya en casa, me saqué dos lunares. Muchas gracias por preocuparse”, escribió la modelo en sus historias, junto a una foto donde se la ve con un conjunto muy veraniego, en la entrada de su hogar. La explicación no resultó creíble por un dato clave que no pasó desapercibido para las miradas atentas.

“Por cucaracha me dicen que no te internás varias horas para que te saquen dos lunares”, hicieron notar en la cuenta chimentera. Y luego, fueron los usuarios del perfil quienes descubrieron la contundente “pista”.

"Bueno, y para mí era obvio que la foto no era de ayer pero ustedes están en todas y buscaron el look, que data de diciembre 2021", agregaron en Gossipeame, y sumaron una foto donde se la ve a Zaira en el evento de apertura de un local en el Tortugas Open Mall.

Mismo outfit, mismo peinado: todo idéntico a aquella vez. Sin embargo, al ser consultada por Clarín, la morocha siguió firme en su versión e insistió en no darle más importancia al asunto.

"Agradezco como siempre la preocupación y chequeo de información. Fue tal cual lo que puse en mi historia. Las especulaciones ya me exceden", se limitó a decir.