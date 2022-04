¿Qué le pasó? Zaira Nara se sometió a una intervención quirúrgica y crecen las dudas

En la tarde de ayer, mientras Wanda Nara y sus hijas esperaban abordar su vuelo en Ezeiza para volver a París, empezó a circular una información sobre Zaira que en las próximas horas llenaría las redes de dudas y preguntas.

"Zaira Nara ingresó al Sanatorio Agote por una intervención quirúrgica ambulatoria. Sería estética. Después amplío", anunció la cuenta de chimentos de Instagram @gossipeame, que suele brindar datitos muchas veces jugosos sobre los movimientos de las celebridades.

La noticia alarmó a los seguidores de Zaira, que empezaron a bombardearla con preguntas acerca de su salud, ya que, aparentemente, la morocha pasó un largo rato en el centro de salud del centro porteño.

Sin embargo, de inmediato quedó en claro que el motivo de la internación no habría sido por un tema grave de salud, porque en ese caso Wanda nunca se hubiera ido de su lado, dado el fuerte lazo que la une. Y luego de muchas especulaciones, la morocha habló en sus redes, trayendo tranquilidad pero… sumó cada vez más dudas.

“Ya en casa, me saqué dos lunares. Muchas gracias por preocuparse”, escribió la modelo en sus historias, junto a una foto donde se la ve con un conjunto muy veraniego. La verdad es que su explicación no terminó de resultar del todo creíble, sobre todo por un dato clave que no pasó desapercibido para las miradas atentas.

“Por cucaracha me dicen que no te internás varias horas para que te saquen dos lunares”, advirtieron primero en la citada cuenta chimentera. Y luego, haciendo periodismo de investigación de redes, los mismos usuarios del perfil descubrieron una señal tremenda.

El outfit de Zaira era el mismo que había lucido meses atrás, en diciembre de 2021, en el evento de apertura de un local, en un shopping de la Zona Norte de Buenos Aires. ¿Habrá repetido atuendo nomás o habrá subido cualquier foto para desorientar sobre el verdadero motivo de su internación?

Mientras tanto, siguen las versiones de que las cosas no estarían muy bien entre la conductora de Telefe y su marido, Jakob Von Plessen, ella personalmente reconoció hace unos días que no están pasando por su mejor momento, e incluso su hermana, en su visita al país, admitió que "todas las parejas tienen sus crisis".