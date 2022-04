Cuál es el equipo de estrellas que quiere Flor Peña para liderar el rating de América

Cuando nadie se lo esperaba, Flor Peña pegó un portazo. "Estuvo comiendo con alguien importante de América en un restaurante de Palermo y eso parece que la terminó de convencer. No quiere saber nada con seguir en Telefe", contaron en una ronda de café. Y eso se dio.

Peña decidió dejar su ya tradicional Flor de equipo para volver un poco a "la actriz" que ella ama ser. Y un poco de eso irá el show que está preparando para las noches de América con un genial elenco. El otro dato del 2022: la actriz confirmó que se casa.

El 2022 parece ser un buen año para América TV. Es que el canal del cubo se quedó con dos grandes estrellas de El Trece y Telefe. Primero fue Ángel de Brito. Y después, se sabe, Peña.

Cuando Flor se despidió de su programa reveló que "siento la necesidad de hacer proyectos nuevos, me deja sin tiempo para lo demás. Me está costando mucho compatibilizar mi actriz con la conductora. Los proyectos que encaré este año, sumados al programa, me hicieron dar cuenta que por momentos se vuelve muy agotador y me deja sin tiempo para la vida”.

Y agregó: "Para todas las versiones y cosas que se han dicho, Telefe es mi casa, los grandes éxitos y los grandes fracasos de mi vida los hice en esta casa, porque uno tiene que fracasar en la vida, del fracaso se aprende mucho. Gracias Telefe, gracias por esta oportunidad enorme".

"Sé que esto no es una despedida final, siempre es un hasta pronto, en este medio es así. Gracias por haber confiado en que yo podía estar al frente de un programa como este. Me llevo un aprendizaje enorme. Fue re lindo todo lo que pasó... Fue un año y cuatro meses de mucha felicidad. Nos vemos pronto", finalizó, al mismo tiempo que rodó un video para adultos con Silvina Luna.

Ahora bien, Flor Peña cuando tuvo una cálida bienvenida de Intrusos reveló: "Gracias, estoy muy feliz. Es una decisión que tomé, no caí en América, decidí venir a América. Después de tantos años de laburar, estoy donde quiero estar. Siento que esto que vamos a hacer tiene mucho que ver con este momento mío, con lo que tengo ganas de dar, con lo que puedo dar".

Si bien no se sabe cuándo será el estreno del programa, Ángel de Brito reveló quiénes son las personas que Flor Peña pidió para su programa. Se trata de Dani La Chepi, Diego Ramos y Gabriel Goity. Hasta el momento la diva no dijo nada, pero llegaría en los últimos días de mayo con este elencazo. ¡Será un éxito!