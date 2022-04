Se casa Florencia Peña: la reacción de la actriz ante la inesperada propuesta

Florencia Peña compartió en sus redes sociales la reacción que tuvo ante la inesperada propuesta de casamiento que le realizó su pareja Ramiro Ponce de León. En las imágenes, se puede ver cuando la actriz es sorprendida por el abogado con un romántico regalo. "omá, fijate qué podes hacer con esto", le dice mientras le entrega una bolsa. Entre risas, la ex Casados comienza a abrir el regalo.

"¿Por qué tanta cosa?", expresó Flor sorprendida. Hasta que, finalmente, descubrió la última caja, que contenía una carta. “Amor mío, ¿te casás conmigo?”, leyó ella, muy emocionada, mientras él le mostraba un anillo. Entonces, ella lo besa. "¿Es un sí?", preguntó él. "¡Obvio!", sentenció Peña. "¡Te amo! ¡No lo puedo creer!", expresó Flor.

"Sí, quiero. En tu cara J Lo que me copias en todo (No se pierdan el final)", expresó minutos más tarde la actriz en su cuenta oficial de Instagram al compartir el soñado momento. Como era de esperarse, el video obtuvo casi 600 mil "me gusta" y miles de comentarios felicitando a la pareja por el importante paso que están por dar.

El futuro laboral de Florencia Peña en televisión

La actriz se despidió de Flor de Equipo (Telefe) para encarar un nuevo desafío profesional por la pantalla de América.

Sin fecha de estreno, ya estaría todo avanzado para que el ciclo comience pronto. En este contexto, Ángel de Brito develó algunos detalles.

Al parecer no solo conducirá el programa, también habrá sketches donde Flor podrá desplegar su faceta de actriz. Además, el conductor de LAM contó a través de sus redes sociales quiénes son los nombres que Peña quiere en su equipo.

"El elenco que quiere Flor Peña para los sketches en su nuevo programa en América", escribió el periodista y agregó fotos de Diego Ramos, el Puma Goity y Dani La Chepi.