Rocío Oliva explicó qué siente por el presidente de Gimnasia tras su viaje al Caribe

Cuando la noticia se hizo pública de lo primero que se habló fue de una "Icardiada" (para los que no entienden: ese "verbo" nació después que Mauro Icardi le "robó" a Maxi López a Wanda Nara, de quien se estaban separado, tras ser "mejores amigos").

La filtración de una serie de fotos de Gabriel Pellegino, presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata, el último club de Diego Maradona, y Rocío Oliva en el Caribe dieron que hablar a nivel nacional. Y los propios protagonistas salieron a dar la cara al llegar al Aeropuerto de Ezeiza.

En una entrevista que le hicieron en LAM, Oliva reconoció algunas cosas, pero otras las escondió para cuando "tenga ganas de hablar", dijo la rubia, que fue pareja del astro del fútbol mundial por más de 5 años y le dejó una casa de regalo (entre tantas otras cosas=.

"Si estaba ahí en el hotel, como tantos argentinos, es buena onda, lo conozco, pero todo bien”, empezó. En cuanto a la versión de compartir la habitación, la blonda exclamó: “No, nada que ver. Fui con mis amigas”. ¿Le crees?

En cuanto a una posible secuela contra la memoria de Diego, la mediática expresó: “No sé, me parece que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Todo lo que me haga bien, nunca va a estar mal”. Siempre con un aire de superación, de tranquilidad con su accionar.

A la hora de cruzarla con Ángel de Brito, Rocío profundizó: “No me pasó nada, es un poco a lo que uno está expuesto. Sé que será noticia si aparece un novio en mi vida. No pasa nada, me fui de vacaciones. Pero nada que ver. Lo conozco hace mucho a él”.

En el panel redoblaron esfuerzos para conseguir alguna declaración explosiva, por lo cual Oliva jugó con el caso hipotético de engancharse con Pellegino. “No lo vi con ojos de…, si es un hombre bien puesto, no se si está soltero. En todo caso, todo puede ser, yo estoy soltera, estar con un hombre soltero no lastimaría a nadie. Las veces que lo encontré fue muy de pasada”, bramó.