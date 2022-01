Cómo es la vida de Rocío Oliva lejos de la familia Maradona

Alejada de los medios desde hace tiempo, Rocío Oliva reapareció para ir a apoyar en su estreno teatral a Roberto Peña, quien fue su compañero en Polémica en el Bar. Hoy, se enfoca en sus estudios y los pone en primer lugar antes que salir en la TV. "Estoy bien, estudiando, lo priorizo ahora que son presencial", señaló en diálogo con Intrusos.

Rocío Oliva y Diego Maradona

Sobre cómo vive lo que sucede en el juicio a su ex pareja, Diego Maradona, manifestó: "Siempre mirando desde lejos lo que pasa con Diego, como siempre extrañándolo pero enfocada en lo mío. No estoy en contacto con nadie de la familia de Diego y no tengo por que tenerlo".

Además, habló de sus proyectos para este 2022. "Tengo tres academias que llevan mucho tiempo y eso me alejó un poco de la TV. Imagino tener un buen año y seguir con mis cosas. Estoy bien, tranquila y feliz", remarcó.

Hasta el momento, lo poco que se sabía de la blonda es que se había sumado a la lista "Frente Unidos por River Plate", club del cual es hincha desde hace años. "Estoy muy contenta de anunciar que integro la lista del 'Frente Unidos por River Plate' que lidera Carlos Trillo con miras a las próximas elecciones el 4 de diciembre", expresó en sus redes sociales.

Y sumó, en ese entonces, en el posteo: "Reivindicar los derechos del hincha, mejorar considerablemente nuestra casa El Monumental, y transparencia en la toma de decisiones económicas es nuestro plan".