Peto Menahem a fondo en MDZ: “No se puede agradar y desagradar a todos"

Su nombre es Gustavo Ariel Menahem pero todos lo conocen como Peto. Su apodo tiene que ver con su altura (1,63 m) y fue su mejor amigo Julio, a quien conoce desde hace más de 40 años, quien lo bautizó así. “Pienso que es obvio y un montón de veces me lo preguntan. Se ve que no se relaciona con petizo”, reconoce del otro lado del teléfono a MDZ mientras escucha el programa radial de Reynaldo Sietecase y se ceba unos mates.

Es actor, escritor, humorista y ha demostrado su talento en el cine, la tele, el teatro y la radio. “No me puedo quedar en un solo rol. Ahora estoy ampliando las cosas y tengo un proyecto de música. Siempre toqué, mal pero toqué. Cada rama es una herramienta para sacar otras cosas. Hay cosas que salen cuando me siento a escribir y no salen con la música o cuando actúo”, explica y admite: “Tengo un espíritu curioso e inquieto”.

Hoy, está en el centro de todas las miradas. Por un lado, por el reciente lanzamiento de Granizo, la nueva producción de Marcos Carnevale en Netflix que protagoniza al lado de Guillermo Francella. Por el otro, por el estreno de la segunda temporada de Casi Feliz, la tira de Sebastián Wainraich que sale mañana en el gigante del streaming. Y también, porque la está rompiendo en calle Corrientes con Los Bonobos, junto a Campi, Osqui Guzmán, Lizy Tagliani, Manuela Pal y Anita Gutiérrez.

Este miércoles estrena la segunda temporada de Casi Feliz en Netflix / Foto: Instagram

Con respecto a la opinión del público, asegura: “No se puede agradar y desagradar a todo el mundo”. Luego, reflexiona: “Estaría bien que todos lo sepan, en especial los jóvenes que empiezan un camino en la expresión artística. Que se preocupen por hacer el trabajo lo mejor que puedan, con cariño y responsabilidad. Es mejor hacer las cosas bien y para mí, hacerlas bien es así: con las mejores herramientas que se tengan ese día y con amor”.

- De tu extensa carrera artística, ¿qué experiencia no volverías a repetir?

- No como cosa mala o traumática, pero no volvería a escribir guiones. En una época pensé que me iba a gustar, lo intenté, pero no. Prefiero escribir de otro género. No me siento tan cómodo; prefiero, por ejemplo, la prosa.

- Y en la actuación, ¿en qué te sentís más cómodo?

- Me gusta mucho actuar y se me relaciona con el humor y la comedia, obvio que me encanta. El otro día justo lo hablaba y a mí, lo que más me gusta es el terreno agridulce, podríamos decirle la comedia dramática. Me gusta contar una historia interesante y después, sigo las indicaciones del director o de mi propia intuición. Siempre que me dan un personaje cómico le encuentro su parte dramática, y si me dan uno dramático, le encuentro la cómica. Es como una deformación profesional que me gusta porque me parece que así se reflejan más las cosas como son.

Peto Menahem, Osqui Guzmán y Campi en Los Bonobos, el éxito de calle Corrientes / Foto: Instagram

- ¿Qué lugar le das a las críticas?

- Casi ninguno. En realidad, depende a qué se le llame crítica. De mis amigos de la infancia y de muchos otros, en los que hay una amistad, una hermandad y hay confianza, si me interesan. Por ejemplo, en el 2018, antes de sacar la novela (Nota del R: ‘La vida perfecta’ es su segundo libro; en 2010 publicó ‘Manual de antiayuda: para terminar con el mito de la felicidad’), se la pasé a gente puntual que me interesaba su crítica; más allá de la gente que sabe o que puede saber de “literatura”.

- ¿Qué pensás de las críticas que recibió Granizo?

- No he visto nada, pero lo cierto es que no uso mucho redes, no tengo Twitter, no veo la tele, salvo que sea una serie, una peli o un partido de fútbol. Para informarme escucho la radio o leo a algunos periodistas que me gustan y nada más. Tanto de las críticas como del exitazo de Granizo me enteré tarde, y me sentí un poco mal por eso. Recién hace unos días ví una nota, que era aledaña a la película, pero porque mis amigos me la mandaron para reírnos. Lo que sí me dolió, fue enterarme tarde de que algunos le habían pegado injustamente a Romi (Fernandes), pero la mayoría aplaude su trabajo. Le mandé mensajes y charlé con ella para ver cómo estaba porque es una actriz tremenda y una persona hermosa. Menahem protagoniza Granizo junto a Francella y un gran elenco / Foto: Instagram

- ¿Cómo crees que pueden influir las críticas de la película?

- Yo vengo del teatro independiente y antes necesitábamos las críticas para promocionar las obras. Era muy difícil que fueran al teatro los críticos, ahora van más. En este caso, antes de que salieran las críticas, la película ya estaba primera en 22 países y es un producto que ya está hecho. Entonces, el lugar que ocupa la crítica es raro, porque si tienen razón… la pieza no se puede cambiar. Además, promoción no necesita. La crítica en este caso no tiene mucho sentido.

- Por último, en Los Bonobos los personajes tienen citas a ciegas. ¿Alguna vez pasaste pasaste por esta situación?

- No (se ríe). Siempre fui muy analógico, todas las experiencias de citas que tuve simplemente sucedieron. Nunca pasó ni por virtualidad ni porque alguien viniera y me dijera “tengo una amiga para presentarte”.

Antes de cortar la llamada, y fiel a su espíritu, Peto repregunta la misma inquietud, estalla en risas y este cronista lo acompaña.

Para agendar:

Los Bonobos

De miércoles a domingo en el Teatro Lola Membrives (Av. Corrientes 1280, CABA). Las entradas se pueden conseguir en Plateanet.