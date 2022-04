Luis Landriscina apuntó contra los planes sociales y el gobierno K: "Hay tres generaciones que no saben lo que es el..."

A sus 86 años, Luis Landriscina se mantiene agudo como siempre al radiografiar la realidad argentina. Y ahora, a días de volver a subirse a un escenario por una causa solidaria, el emblemático humorista, cuentista y poeta opinó sin filtro, en diálogo con La Previa de Mitre.

Landriscina contó que se siente cerca de los más jóvenes, “vigente”, gracias a su canal de YouTube, medio por el cual logró que los más chicos lo reconozcan. “En la calle se acercan los jóvenes y me piden una foto”, dijo Luis a Gabriel Anello, antes de descargarse sobre un tema que lo preocupa.

“En un gran sector argentino, hay tres generaciones que no saben lo que es el trabajo. No trabajó el abuelo, ni el padre, ni el hijo. Eso es un problema”, advirtió el artista, que se manifestó en desacuerdo con los planes sociales como manera de paliar la pobreza estructural.

“Mirá, mientras a la gente le demos planes y no la posibilidad de un trabajo, la cosa va a seguir así”, opinó Landriscina. Y siguió, marcando una falta: “Creo que tampoco se le habló a la gente de la dignidad en el trabajo, ni se insiste en eso. Y hay gente que tiene dignidad y con vergüenza debe aceptar un plan, porque no encuentra trabajo tampoco”.

Además, diferenció que “no es lo mismo tener apetito que hambre”. “El hambre es otra cosa. Hay que tener respeto y misericordia por la gente que no tiene los recursos y tratar de que no ocurra en un país en el que producimos alimentos para más de 400 millones de personas y somos nada más que 40?, se explayó.

“Han cambiado los tiempos, los usos y las costumbres, hay cosas que yo cuento y los jóvenes se asombran, por eso insisto en recordar cómo éramos antes”, siguió, crítico, el hombre que regresará a ponerse al frente de un micrófono para apoyar la iniciativa de una ONG que lucha contra la desnutrición, el Chagas y la tuberculosis en El Impenetrable con el show Canto a los que curan.

Jairo, Antonio Tarragó Ros, Juan Carlos Baglieto y Soledad (pero no de forma presencial, porque no estará en el país), se sumarán a la iniciativa que se realizará en un teatro de Rosario. Todos amigos que no dudaron en responder a su llamado, una convocatoria, quizás, inspirada en la obra de René Favaloro. “El amigo que más extraño y más le hace falta al país”, dijo, emocionado.