La semana pasada fue bastante intensa para Luis Ventura. El conductor de Secretos Verdaderos informó que, 28 años atrás, la multimillonaria Amalita Fortabat tenía una muy cercana relación con Luciano Castro y le pagaba una fortuna para que la acompañara a tomar el té.

"Amalita lo mandaba a buscar con su chofer cada 15 días y le pagaba 10 mil dólares en esa época por cada tarde en las que iba a tomar el té... Él nos contaba, pero no le gustaba mucho que se difundiera el dato porque en ese momento le podía generar problemas con gente que tenía al lado", ventiló el periodista.

Esto generó un gran escándalo que terminó con un pedido de disculpas por parte del ex de Estelita Muñoz. "La información yo la manejé desde un informante vinculado a los medios. Tengo las grabaciones. Alguien que no solo me dio la información de ayer sino otras en las que en la mayoría tuvo certidumbre y precisión. Pero en este caso le quiero pedir disculpas a Luciano Castro sino también a toda su familia", expresó.

Y agregó: "Soy un profesional de buena leche, honesto y tengo dignidad también para pedir disculpas cuando corresponde... Si dije algo fuera de lugar, algo que lo ofendió, le mando un abrazo grande y que sigamos teniendo el vínculo que teníamos hasta ahora. Un abrazo y espero que con esto alcance".

Luego del escándalo con Luciano Castro, Luis Ventura se emocionó en la TV

Ahora, tras el gran revuelo, el comunicador se emocionó frente a las cámaras y dejó ver lo que lo está angustiando por estos días. En la última emisión del ciclo que conduce en América TV, indicó: "Quiero arrancar de manera inhabitual este programa, pero le quiero mandar un abrazo fervoroso a mi hermano mayor, al negro, al Chichí. Seguramente me está mirando…en una cama del Hospital Español".

Visiblemente movilizado, sumó: "Antes de irme, de donde hoy yo pasé gran parte del día, él me dijo ‘andá que te voy a estar mirando'. Así que este saludo es para vos".