El increíble error de Granizo, el éxito de Netflix, que enfureció a los porteños

El estreno de Granizo sigue generando repercusiones en las redes sociales. La nueva película de Netflix, protagonizada por Guillermo Francella, se convirtió en el centro de las críticas tanto por su trama como por los errores que se cometieron durante la filmación. Ahora, varios espectadores se volcaron a Twitter para marcar otro pifie: En esta oportunidad tiene que ver con una línea de colectivos que no pasa por las calles que refleja el film.

Se trata de la línea 128, que recorre desde Valentín Alsina hasta Plaza Italia, sin pasar por el centro de la ciudad. Pero, por error se lo puede ver rodeando al Obelisco, ubicado en 9 de Julio y Corrientes.

"¿Por qué durante la tormenta en #Granizo pasa el 128 por Obelisco si su recorrido va de Plaza Italia a Valentín Alsina? Espero que hayan despedido a alguien por eso", expresó un usuario de la red social del pajarito. "Un 128 en la Av. 9 de Julio el detalle de la película Granizo; no pasa por ahí pero los que lo tomamos nos morimos de risa. No lo para ni el granizo", comentó otro. "Una de las cosas insólitas de Granizo es que pusieron a un 128 pasando por al lado del Obelisco cuando se va todo al carajo y es una línea que ni siquiera pasa por la zona. Menos colectivos los productores", agregaron.

La película se centra en la historia de Miguel Flores, un meteorólogo que nunca falla en su pronóstico. Su popularidad lo coloca frente a su propio programa de TV y ahí es donde lleva tranquilidad a los porteños al asegurar que no habrá tormenta durante el día. Pero se equivoca y los destrozos del granizo lo llevan a escaparse a Córdoba.

A su regreso, cuando anuncia una nueva caída de granizo, los pedazos de hielo destrozan Buenos Aires. Como no podía faltar, la imagen del histórico monumento está presente junto al colectivo de esta línea particular que no debería pasar por allí.