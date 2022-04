Reviví el imponente show de Maroon 5 en Argentina a través de las mejores fotos

El show de Maroon 5 era de los más esperados por el público argentino. Luego de su postergación en 2020, a raíz del advenimiento de la pandemia, el ansiado reencuentro de la banda de Los Ángeles con los fans fue la gran estrella de la noche: más de 50.000 personas conquistaron el Campo Argentino de Polo a puro hit y energía pop.

La banda es una de las más perdurables de la música pop en la actualidad. Hasta la fecha ha sido reconocida mundialmente con tres premios Grammy, más de 56 millones de álbumes, más 328 millones de singles en todo el mundo y múltiples certificaciones de oro y platino en más de 35 países.

Entre las canciones que interpretaron en la noche del viernes se rescata un repaso por “Jordi”, su último trabajo discográfico, con temas como “Memories”, “Beautiful Mistakes” y “Lost”, así como también deleitó al público con hitazos como “Payphone”, “Moves Like Jagger”, “Maps”, “Love Somebody”, “She Will”, “Sugar”, entre otros.

*Fotos gentileza prensa DF Entertainment

Más sobre Maroon 5

Maroon 5 se ha ganado a los fanáticos y críticos por igual con el sonido híbrido de rock/R&B que presentaron en su álbum debut, Songs About Jane, y su álbum doble platino, It Won't be Soon Before Long. Lanzó varios álbumes de estudio, como Hands All Over, que incluía el himno "Moves Like Jagger", y Overexposed. El quinto álbum de estudio de la banda, V, debutó en el primer puesto de los 200 mejores de Billboard y contó con los éxitos N° 1 "Maps", "Animals" y "Sugar", ayudando a la banda a establecer un récord para la mayoría de tracks en el top 40 de la historia de 20 años del ranking , con 9 en total. El video musical del sencillo "Sugar", nominado al GRAMMY, ha registrado un récord de más de 2 mil millones de visitas hasta la fecha.

La banda lanzó su sexto álbum de estudio, Red Pill Blues, a fines de 2017 a través de 222/Interscope. El álbum cuenta con el sencillo global "Girls Like You" ft. Cardi B, que alcanzó el #1 tanto en el Top 40 como en Adult Pop y Billboard Hot 100 durante siete semanas consecutivas. La canción también llegó a la posición #1 en iTunes y Spotify, al tiempo que acumuló más de 818 millones de reproducciones en Spotify y más de 2.2 mil millones de vistas en YouTube/VEVO, siendo el video más visto de este canal en 2018. El single también tiene el récord por llevar más tiempo en el chart de AC Radio por un grupo musical. Las canciones del grupo acumularon 8.58 mil millones de impresiones de audiencia en todas las estaciones de radio monitoreadas, que incluyeron 1.95 millones de reproducciones de la música de Maroon 5. Adam Levine y la banda dieron más de 120 conciertos en más de 30 países con la asistencia de más de 2,500,000 fanáticos.