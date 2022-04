Por qué Mario Pergolini no utiliza WhatsApp

Si bien a Mario Pergolini siempre se lo ha considerado alguien vanguardista en materia de comunicación, recientemente sorprendió al confesar que es una de las pocas personas en el mundo que no utiliza WhatsApp. "No necesito estar comunicado con todo el mundo todo el tiempo, con charlas eternas que nunca terminan o que me entren por un montón de lados que la verdad, no…", reveló en diálogo con Infobae.

Mario Pergolini

Y se explayó: "La verdad es que mucha gente dice: 'Yo sin WhatsApp no podría vivir', y a todos les digo: 'Bueno, intentalo a ver si podés vivir, vas a ver que podés'. De la misma forma que también le digo a la gente que trabaja conmigo que no hay cualquier hora para trabajar, no es que a las 9 de la noche mandás un WhatsApp diciendo: 'Acordate mañana de traerme tal papel'. En el mismo horario que tenés para trabajar, ahí podés mandar WhatsApp, podés decirle lo que necesites. A menos que se esté prendiendo fuego, que realmente haya un problema".

También, Pergolini contó que no suele hablar por teléfono y que se maneja con el correo electrónico. "Tampoco es que me llegan 500 (e-mails). No los dejo guardados en mi bandeja de entrada, no tendré más de 20 mails, porque leo, borro, leo, borro", confesó.

Además, en la misma entrevista reconoció que su horario laboral finaliza a las 19. A esa hora se desconecta y se dedica a realizar otras tareas. "Juego, veo algo, cocino, hago lo que cualquier ser humano. Voy a hacer las compras...", indicó.