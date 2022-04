Julieta Prandi se metió en el drama que protagoniza Lizy Tagliani

Todo parecía ser motivo de felicidad para Lizy Tagliani al estar por anunciar su reconciliación con Leo Alturria. Sin embargo, todo quedó en la nada y la vida de la capocómica se tiñó de tristeza cuando trascendió que el hombre había tenido una aventura con una joven llamada Antonela.

"Te juro que no doy más. No puedo entender cómo es una persona conmigo y dice otra cosa en la tele. Por la memoria de mi mamá no quiero hablar más del tema, pero si algún día voy a un programa voy a contar toda mi verdad. Y si está él mejor para poder decírselo en la cara", confesó en un mensaje Tagliani a Paula Varela, quien leyó el texto en Socios del Espectáculo.

Lizy Tagliani y Leo Alturria

La tercera en discordia, salió a hablar y expresó en Intrusos: "No creo nada de todo lo que dice ella (Lizy). No sé mucho la interna, pero algo me contó. Hay un poquito de despecho por ahí. Tengo entendido de que ella quiere algo, pero él supuestamente no. Ella lo quiere, subió un video en el que dijo que era el amor de su vida. A mí me da un poco de pena y como mujer la re entiendo".

Muchos salieron a opinar sobre todo el drama que vive la mediática y una de las que no se guardó su opinión fue Julieta Prandi. "A mí me molesta cuando veo a dos personas pelearse, por el que sea en discordia, en el medio, cuando el que le debe fidelidad, respeto o lo que fuere a Lizy es este Leo. La tercera en discordia no le le debe nada a Lizy, en definitiva", señaló en Es por ahí.

Y con respecto a los dichos de Alturria en los que aseguraba que nunca le había prometido a Tagliani volver, indicó: "Él seguía sacando un beneficio, le seguía sacando el jugo ¿no le sacó un viaje a España? Bueno, entonces seguía beneficiándose".