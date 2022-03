Yanina Latorre reveló el verdadero problema de la separación de Jorge Rial y Romina Pereiro: “Ella no quiere divorciarse y él…”

El amor se disipó, se esfumó o al menos se transformó en una emoción más liviana, con menos sustento. Jorge Rial ya no camina a la par con Romina Pereiro, la mujer que eligió para casarse en 2019. La ruptura ya alcanzó un tamiz público de exacerbada visibilidad.

Desde que surgieron los rumores hasta la oficialización del creador de Intrusos se han disparado cientos de teorías y principalmente brotaron a la luz ramificaciones impresionantes, que construyeron debates, controversias y salpicaron a otras personas.

En ese tsunami de información, de deseo de hurgar en las entrañas de la separación cayeron dos mujeres apuntadas como nuevas conquistas de Jorge, así se lo vinculó con las periodistas de C5N Alejandra Quevedo y Sofía Caram. Ambas profesionales ya desmintieron las teorías.

Quevedo salió a armar un descargo muy emotivo, en el que se quebró en llanto para refutar los datos que vertió Yanina Latorre en sus redes sociales. La panelista de LAM mantuvo su postura y redobló la apuesta en el debut de LAM en América TV.

"La data que yo tengo y la sigo sosteniendo es que ellos dos hace varios meses que están juntos", sostuvo la panelista para reafirmar que dispone de pruebas sobre un romance de Rial y Quevedo.

En esa vehemencia para expresarse, Yanina profundizó: "Yo no dije que rompió el matrimonio y no dije que fuera robamaridos. Es más, aclaré que ella no era la tercera en discordia. Hace más de un año que viene la crisis. Hace un montón que Romina y Jorge están separados".

Hasta que en medio de la discusión que germinó en el piso de LAM, con las opiniones de todos los integrantes, Latorre se arrojó a describir el meollo más complejo de esta separación de Rial y Pereiro, una descripción que no se había escuchado hasta el momento.

La panelista concluyó la verdadera razón de toda esta trama entre el creador de Intrusos y la nutricionista: "El problema acá es que Rial quiere divorciarse y Romina no". ¿Saldrán a la luz más datos reveladores?