El increíble “drama” de Gonzalo Vázquez, el notero de Intrusos: “Anoche me pasó que…”

Un momento de risas, de diversión, de juego con un niño derivó en un trance adverso. Una simple acción que surgió de manera orgánica y natural lo sumió en una problemática a Gonzalo Vázquez, el joven notero de Intrusos, que decidió mostrar su drama.

A través de su intensa actividad en redes sociales, el cronista sorprendió a sus seguidores con un posteo extraño, en el que se lo veía en plena interacción con su sobrino, de hecho, la postal transmitía mucha ternura por la capacidad de entregarse al entretenimiento con el niño.

La instantánea refleja a Gonzalo sentado en el piso, mientras el gurrumín le pega en la frente un juguete con sopapa, una linda captura de un instante de conexión de tío y sobrino. Pero lo que sucedió después como consecuencia distó de una circunstancia agradable.

Vázquez decidió contar todo lo que sucedió como secuela de ese juego y escribió: “El tercer ojo y yo les mandamos un beso. Anoche jugando con mi sobrinito, me puse un juguete con sopapa en la frente y no me lo pude sacar”.

En la continuidad de su relato, el cronista especificó lo que le costó desprenderse de ese accesorio e incluso el dolor que le provocó. “Sentí como si me estuviera apretando el cerebro durante un largo tiempo hasta que logré desenfucharlo de mi piel y así quedé. En la segunda foto el momento exacto en que nacía este chupón de ballena franca”.

Las fotos permiten percibir con claridad que la succión le provocó una quemadura en la piel, que se expandió por una superficie importante de su frente y que lo obligó a tomar cartas en el asunto para sanar esa secuela de la dermis, que le dejó una marca profunda.

Gonzalo siguió con un detalle del avance de la quemadura y en las stories agregó más pormenores: “·No me duele, no se preocupen. Ya consulté y me estoy poniendo cremas. No es tan malo tampoco, podría ser peor”.

En otro video de su perfil digital, Vázquez continuó con su interacción con los followers y trató de transmitir tranquilidad al explicar: “Es cierto que es impresionante que tenga esto en la frente. Ayer me preocupé un poquito, pensé que no se me iba a ir nunca más la quemadura. Pero lo cierto es que los bordes ya están difusos, lo cual es bueno”.