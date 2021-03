La emoción de un periodista de Intrusos tras vacunarse contra el covid-19: "Mi boleto a la libertad"

Cuando comenzó la pandemia, Gonzalo Vázquez, el joven de 28 años que acaparaba todas las miradas en la pantalla chica por su simpatía y frescura en Intrusos, debió alejarse de las cámaras y trabajar desde su hogar por una enfermedad que padece desde que era un niño. Cuando tenía 7 años le diagnosticaron diabetes. Ahora, finalmente recibió la vacuna contra el covid-19 y la calificó como su "boleto a la libertad" en una emotiva publicación que realizó en las redes sociales.

"Recién me vacuné. Todo empezó cuando me inscribí el 11 de febrero. Jamás imaginé que la oportunidad llegaría tan pronto.

Tengo diabetes desde los 7. Durante 20 años mi enfermedad jamás me condenó, pero quedé licenciado al comienzo de la pandemia… y en pocos días va a cumplirse un año de no poder trabajar presencialmente", expresó en su cuenta de Instagram donde lo siguen 147 mil personas.

"Nadie que no sea yo puede siquiera imaginar lo difícil de estos meses. Por eso siento que esta vacuna es mi boleto a la libertad. Sin ella no tendría certezas de un regreso. Ahora el camino empieza a despejarse. Y mi cabeza también. Quienes me conocen saben lo mal que la estaba pasando. Lo cuento ahora porque de haberlo hecho antes me hubieran acusado de 'victimización'. El encierro te cuida del Covid pero te aniquila la mente. Te corta las alas… pero te abre los ojos. Y ahí es cuando las injusticias dejan de pasar desapercibidas", señaló.

"Nadie que no viva esto puede imaginar qué se siente. O, mejor dicho, qué sentí al ver que las mismas personas que prestaban la Casa Rosada para un velorio multitudinario en plena pandemia me pedían seguir trabajando desde casa. Sería egoísta si siguiera escribiendo sobre mí. Y más sabiendo que en este mismo momento tengo conocidos y familiares con COVID, algunos de riesgo,… y que por más de haberse anotado al igual que yo aún no fueron citados. Sepan que en caso de poder hubiese facilitado mi dosis para uno de ellos. Pero es imposible", agregó.

"Espero que la vacuna llegue para todos. Que sea este un país más igualitario. Que cada ciudadano tenga la oportunidad de acceder a lo que corresponde", cerró el posteo en el que se lo ve con su cartilla de vacunación en la mano.