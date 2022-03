El fuerte momento de tensión de Romina Pereiro antes de su internación de urgencia

Este miércoles, trascendió que Romina Pereiro fue internada de urgencia con fuertes dolores en el pecho. La hospitalización de la nutricionista llega en medio de su polémica separación de Jorge Rial.

En Socios del Espectáculo (El Trece), la panelista Karina Iavícoli aseguró sobre el estado de salud de Romina Pereiro: "Lo último que me dijeron es que no soporta que se esté hablando de ella, que todo el mundo esté opinando de las hijas, sobre lo que va a pasar. En realidad, lo del divorcio parece que no está confirmado a nivel trámites. En algún momento, sus compañeros me dijeron que había tenido un episodio donde le había bajado la presión. No sé si tendrá que ver con estas horas álgidas".

Mientras que el conductor Rodrigo Lussich agregó: "Lo cierto es que la información que llega habla de una internación de urgencia. Que había llegado muy dolorida, muy mal". Por otro lado, Guido Záffora explicó en Es por ahí (América) que Romina Pereiro ingresó a Los Arcos a las 9:30 de la mañana por un fuerte dolor en el pecho. "Me hablan de pico de estrés", indicó el periodista.

A su vez, el fuerte momento de tensión que Pereiro tuvo horas antes de su internación tuvo que ver con el cruce que tuvo con Yanina Latorre, quien aseguró en LAM que Romina es "muy celosa" y que le enviaba mensajes telefónicos a las presuntas amantes de Jorge Rial.

"Es celosa tóxica, tóxica, tóxica, tóxica, nivel que ella llama y les deja audios a hipotéticas amantes de Rial; yo tengo la voz de Romina y no estoy diciendo que lo voy a pasar, porque no lo voy a pasar, puteando a las amantes de Rial", aseguró la panelista de LAM sobre Romina Pereiro.

Indignada, la nutricionista le envió mensajes en vivo a Pía Shaw desmintiendo los dichos de su compañera. "Jamás llamé y puteé a nadie, está mintiendo. Sí es verdad que más de una vez tuve que defender a mi familia de gente que quiso aprovecharse y sacar provecho sin ser respetuosa, de nuestra familia o de situaciones que nosotros quisimos que fueran íntimas".

Luego, através de otro mensaje Romina Pereiro enfatizó: "Jamás dudé de mi marido, pero cuando se meten con mi familia me encuentran terminando con el discurso machista de que la mujer es celosa porque el marido es un garchador y nosotras somos las boludas que nos enfrentamos entre mujeres... Es tan machista que atrasa, defiendo y defendí a mi familia tanto de mujeres como de hombres, cuando sentí que nos faltaban el respeto".