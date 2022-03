El categórico requisito para los invitados al casamiento de Jorge Lanata: "Que nadie venga con..."

A un mes del casamiento de Jorge Lanata, su pareja, Elba Marcovecchio dio algunos detalles sobre el evento en el que los invitados tendrán que cumplir un categórico requisito.

“No te voy a decir cuál es el lugar así que no me preguntes. Lo vamos a mantener en secreto, como Los Montaner [en referencia a la hermética boda de Ricky Montaner y Stefi Roitman]. Siempre soñé con ser de los Montaner...”, expresó Marcovecchio en diálogo con Intrusos (América).

Luego, la pareja de Jorge Lanata detalló: “Habíamos empezado con 50, algo muy íntimo, pero serán 90, puede llegar a 100. Pero es íntimo”.

Por otro lado, la abogada contó que los invitados podrán llevar sus celulares, pero hizo una advertencia sobre el look que deberán cumplir. “Va a ser una linda comida íntima, prolongada, extensa, relajada y elegante. Que nadie me venga con un vestido cortito porque no entra”, sentenció.

Lanata y Marcovecchio empezaron su hisotoria de amor cuando se conocieron en medio de un tema laboral, cuando ella defendía a Florencia de la V en medio de un conflicto legal con el director de Lanata sin filtro (Radio Mitre).

Hace algunos meses, cuando le preguntaron a Elba Marcovecchio sobre si la iniciativa de la propuesta de casamiento la desarrollaron ambos o salió de Jorge Lanata, la letrada respondió: “¡Nooo, él solito!”. Además, la pareja del periodista aseguró que no piensan agrandar la familia. “Hijo en común no. Perrito o gato puede ser”.