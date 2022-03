Ángel de Brito confesó el escandaloso motivo de la salida de Nancy Pazos de LAM

Nancy Pazos vuelve a estar en el ojo de la crítica tras sus fuertes declaraciones sobre el "machismo", tras las repercusiones generadas por la violación grupal que sufrió un joven en Palermo.

"La sociedad machista es violadora, ese es el concepto global. La sociedad machista viola por sí misma porque el hombre se siente el dueño del cuerpo de la mujer. El hombre heterosexual está hoy cuatro escalones más arriba", opinó la panelista de Flor de equipo (Telefe).

Al escucharla, Analía Franchín no coincidió con su compañera y le respondió: "Está bien, puede haber patrones de conducta, pero si tu hijo es violador, la culpa no es de la sociedad, disculpame, no tiene nada que ver. Ser machista no es ser violador. Mi abuelo era machista y jamás hubiese abusado de una mujer", explicó.

La discusión tuvo su réplica en las redes sociales, donde Pazos fue criticada por miles de usuarios por su postura determinante sobre el machismo.

No es la primera vez que Pazos discute con una compañera de programa. Ya en varias oportunidades se habló sobre lo difícil que es trabajar con ella. En este sentido, Ángel de Brito aprovechó todo el escándalo para revelar los verdaderos motivos del alejamiento de Nancy de LAM.

"No se fue, la echamos. Era insoportable. No le renovamos el contrato. El clima tóxico lo generaba ella", aseguró sin vueltas el conductor.