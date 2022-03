Revelan datos secretos del encuentro entre Jorge Rial y Alejandra Quevedo en Córdoba: "Viajaron y..."

La separación de Jorge Rial y Romina Pereiro les cayó como anillo al dedo a los programas de chimentos que comenzaron esta semana. Pero para Socios más que para nadie: Adrián Pallares y Rodrigo Lussich se metieron de lleno en la polémica del día y le sacaron mucho jugo.

De la mano de su genial panel tocaron el tema, y fue Karina Iavícoli quien contó todos los datos de la novela del día, en la que se sumó un tercer personaje: Alejandra Quevedo, la periodista que se habría metido en la vida de Jorge Rial post separación.

Karina contó que hubo una reunión secreta entre Jorge Rial y Quevedo en la provincia de Córdoba, donde cada uno fue por temas personales, pero no por ello dejaron pasar la chance de verse un rato y distenderse como no lo estaban pudiendo hacer en Buenos Aires.

“Me sonrío y no de manera maléfica porque es raro. Por un lado Jorge me dice mirándome ‘venime a buscar cuando me saquen una foto’ y en paralelo está Alejandra Quevedo muy feliz contándole a su círculo íntimo que desde noviembre que está saliendo con Rial”, comenzó la panelista en el show de las mañanas de Canal 13.

“Su ex pareja es Fernando Colombo, un tatuador muy conocido que empezó trabajando con Sebastián Ortega. En su momento él estaba en pareja con Quevedo y Rial con Pereiro… las parejas se conocían y se han frecuentado. De hecho, Colombo ha ido al casamiento de ellos”, agregó Iavícoli, quien hasta hace poco tiempo trabajó en Intrusos.

“La información que me llega es que cuando comenzó la crisis en la pandemia, Romina empezó a sospechar. La relación de Rial con el tatuador fue in crescendo y terminando. Parece ser que Romina se había enterado de todo esto y se calentó”, relató Karina, quien tuvo su mano a mano con Rial en la puerta de Radio 10.

En Córdoba, según dijeron, Jorge Rial y Alejandra Quevedo, que desmintió la info brindada por los programas en un video en sus redes, estuvieron solos porque ella fue a llevar a su hija a visitar a su papá, que está instalado en esa provincia. "Todo se dio en el mes de febrero. Rial también fue a ver a su hija y este habría sido un momento de encuentro, que obviamente nadie pudo retratar”, terminó Iavícoli.

¡Qué fuerte!