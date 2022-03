Jimena Barón estalló de furia por el precio de una ensalada

Jimena Barón tomó la decisión de cambiar sus hábitos alimenticios. Más allá de que la cantante cuida su cuerpo realizando diarias rutinas de ejercicios, el tema de la comida siempre fue algo que le costó mucho. En más de una oportunidad reveló su fanatismo por la comida "chatarra".

Ahora, comenzó el año con la firme postura de comer saludable. Y todos sabemos lo que cuesta. Así fue como Barón se comunicó con sus casi seis millones de seguidores de Instagram para mostrar su indignación con el precio que tuvo que pagar por una ensalada.

"Hoy me cobraron 1100 pesos esta ensalada, que en realidad eran sólo verduras picadas y metidas en un bowl", escribió junto a una foto en la que se puede ver su almuerzo. Además, sumó una encuesta a la imagen: "¿Es joda?” y “Te vieron la jeta", para saber qué pensaban sus seguidores.

Luego, sumó otra historia con la foto de una mujer a punto de ingerir una lechuga: "Por favor, ser vegetariano no es ser un cobayo... No sé por qué sonríe esta mina comiendo una lechuga de un mini bowl, pero NO", dijo con el humor que la caracteriza. Finalmente, cerró con otra publicación: "Si tienen data de lugares que alimenten vegetarianos con amor, mándenme porfi", le pidió a sus fans. "Igual comí increíble todo el finde", agregó.

La semana pasada, Barón reveló el horario en el que cena con su hijo Momo. "Cenamos a las 8 porque esta casa arranca 7 am y yo a esta hora ya no doy más", escribió y sumó los motivos.

Luego, agregó: "Acostarse no al toque de comer da un mejor sueño sin dudas, y a la mañana siguiente amanezco más liviana también. Horario de cena con hijos". De esta manera, dejó en claro la rutina que lleva adelante junto a su pequeño hijo.