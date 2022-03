Yanina Latorre fulminó a Jorge Rial y calentó la histórica pelea: “En la televisión está…”

Las vueltas del destino, esos caprichos de la suerte, han construido un escenario impensado hace unos meses. Intrusos y LAM convivirán en la misma pantalla, esos dos ciclos que siempre se pararon en veredas opuestas y se lanzaron ataques dialécticos. Así, Yanina Latorre aterrizará en América.

Las incógnitas sobre el futuro laboral de Ángel de Brito se disiparon semanas atrás, cuando el periodista confirmó que su programa desembarcaba en la señal de Palermo. Justo en el mismo hogar en el que resiste y perdura hace más de dos décadas el show que creó Jorge Rial.

Por eso se activaron diversas polémicas, como las críticas en redes sociales a Yanina por aceptar sumarse a las filas del canal del marido de Pamela David, con quien ha prodigado un sinfín de cruces, de peleas y de cuestionamientos muy filosos.

Ni hablar de la histórica batalla de Latorre contra Rial, que se alimentó durante añares, que se edificó en cientos de gritos, de conceptos hirientes, de menosprecios e ironías. Yanina siempre bramó al aire su escasa afinidad con el exlíder de Intrusos.

En ese contexto, que se caracteriza por palpitar el comienzo de LAM en América, la blonda lanzó una definición muy tajante, llena de conclusiones picantes contra Rial, que se motorizan en un supuesto conocimiento de la industria y de los recientes pasos del conductor.

En un diálogo con Agarrate Catalina, Yanina fulminó, destrozó y aniquiló a Jorge con una frase impresionante. “Rial, para mí, es el uno; pero está terminado ahora en la televisión”, exteriorizó la panelista con mucha seguridad en su pensamiento y análisis.

Claro que también le prodigó un halago: “No me gusta el personaje en el que se convirtió. Pero no hay nadie como él para mirarte, para preguntar o para editorializar”. Una de cal y otra de arena de la esposa de Diego Latorre para con el ex de Romina Pereiro.

Y como si fuese poco, Yanina también se adentró en la eterna polémica entre Intrusos y LAM y aseveró: “Nosotros somos mejores. Ni siquiera amerita la comparación entre los dos programas porque no hay otro programa como nosotros, no hay otra mística como las angelitas”.

“Somos un programa que da suerte, que no chupa las medias, y hay un conductor que me banca. Tal vez a ellos les molestamos, pero convivir no vamos a convivir con nadie”, concluyó con su postura respecto a dos ciclos que se dedican a la misma materia.