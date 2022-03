Yanina Latorre reveló cómo quedó su amistad con Polino tras su salida de su programa

Son tiempos de cambio para Yanina Latorre, que pronto volverá a sentarse junto a Ángel de Brito en el nuevo LAM, versión América. Es que, luego de tomarse unas vacaciones eternas en Miami, con una escapada a Las Vegas en el medio, al volver a mediados de febrero se enteró de que había perdido su lugar en Polino Auténtico.

Yanina hacía años que junto a Marcelo Polino y Amalia Granata hablaba de espectáculos en el ciclo que el periodista conduce en Radio Mitre, con lo cual, la noticia que su colega dio al aire no le cayó muy en gracia.

“Ya no estará en este programa por decisión de la radio. Seguramente nos estará escuchando, nos va y la vamos a extrañar. Ella sigue en Miami”, anunció Marcelo a los oyentes, tirando el bombazo. Al parecer, la razón de la desvinculación de la angelita estaba directamente relacionada con su retrasada reincorporación al programa.

Así, al menos, lo explicó Poli, que dijo que si bien “ella es muy querida”, ya que estuvo seis años trabajando, “esta dilación provocó la decisión de la radio". ¿Y Latorre, cómo reaccionó ante esa versión? En un principio, no se hizo cargo y siguió manejándose con normalidad, fue al cumpleaños de Granata, se sacó fotos a pura sonrisa y nada más.

De hecho, cuando alguien le preguntó si estaba enojada por la situación, expresó, superada: "Naaaa, él se lo pierde". Sin embargo, con el correr de los días, el clima empezó a cambiar. Hasta que Yani compartió con sus seguidores una duda que la persigue que planteó que su relación con Polino no estaría en el mejor momento.

Todo empezó cuando un usuario quiso saber si seguía siendo amiga del periodista después de su salida del programa. ¿Qué dijo la mamá de Lola y Dieguito? "Para mi, una desilusión, lo digo de verdad. Esta semana lo voy a aclarar, porque la verdad todavía no entiendo si de Polino auténtico me sacó él o me sacó la radio. Se contradicen".

Cabe recordar que el ex Flor de equipo dio a entender que la partida de Latorre tenía que ver con su crecimiento personal y que “se vendrían cositas” para ella. “Hace su tarea maravillosamente bien. Siempre la incentivamos. Le decimos ‘tenés que tener lo tuyo’. Es el momento en el que ella tiene que tener sus espacios, en la radio, en la tele, porque se lo merece”, aseguró Polino.