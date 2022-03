Tras un accidente doméstico, internaron a Charly García

Este lunes en Intrusos (América), contaron que Charly García tuvo que ser internado en el Instituto de Diagnóstico y Tratamiento, en la Ciudad de Buenos Aires, tras sufrir un accidente doméstico en el que se quemó una pierna.

El periodista Daniel Ambrosino contó que la situación por la que Charly García fue internado sucedió hace dos semanas, pero que recién hoy trascendió la información. A su vez, el panelista de Intrusos aseguró que el legendario músico se encuentra fuera de peligro y que su estado general es bueno.

Por su parte, Lucas Bertero agregó: “Parte del tratamiento es ir sacando diariamente la capa de piel que se va formando e ir limpiando la zona hasta que llegue el momento de la cicatrización”.

A fines de enero, Charly García apareció en todos los portales de noticias cuando recibió la dosis de refuerzo de la vacuna contra el Covid-19.

A su vez, en mayo del año pasado Charly fue tendencia en las redes cuando se vacunó por primera vez contra el virus que causó estragos en el mundo.

Por otro lado, a fines de julio de 2021, García debió ser hospitalizado como consecuencia de un cuadro de fiebre y dolores musculares. Cuatro meses antes había sido internado por un fuerte golpe en su cadera, producto de una caída en su casa.

En estos últimos meses, Charly García ha estado trabajando en un nuevo álbum, que será el sucesor de Random, editado en 2017. “El disco que estoy haciendo ahora es completamente diferente al último. Está todo pensado, no hay una coma de más. Random me va más para el corazón. Me parece un disco amoroso, bueno. Era aleatorio, justamente. Éste quiero que sea riguroso”, explicó el ícono del rock nacional recientemente.