Raúl Lavié y una durísima crítica a L-Gante: "Ser músico es algo más que ser seguido por..."

Raúl Lavié fue entrevistado por Juan Etchegoyen para “Mitre Live”, y durante su discurso realizó fuertes críticas hacia L-Gante que dejaron a más de un oyente y televidente boquiabierto a raíz de sus palabras tan tajantes hacia uno de los artistas musicales más conocidos de la actualidad.

“No lo escuché mucho a L-Gante, estaba viendo todo esto que se produjo a raíz de un hecho, yo estoy preocupado por mi carrera y no me meto demasiado en este nuevo mundo de los influencers que la gente los considera artistas”, manifestó durante el comienzo de su relato.

En sintonía con esta temática, Lavié agregó: “Imaginate que yo tengo 69 años de pisar los escenarios y me he criado en etapas haciendo música y cantando formando una carrera profesional muy seria y no porque me hayan seguido por las redes sociales”, en referencia a cómo han cambiado los costumbres con el avance de las nuevas tecnologías.

Sin dar un paso al costado, el músico continuó con su discurso y afirmó: “Yo respeto muchísimo lo que se está brindando en materia tecnológica y en este caso L-Gante como figura, diría que es un gran artista pero es algo más que ser seguido en las redes sociales”, dejando en claro que le cuesta amigarse con el uso de las nuevas aplicaciones para atraer al público.

Y agregó: “Hay que formarse trabajando y de esa manera uno va a crecer como artista y va a quedar en la memoria, dentro de poco quizás viene otro que supera a L-Gante”. De esta manera, dio indicios de que poco le agrada la manera en que este artista musical llegó a la fama y se ganó el corazón de todos sus fanáticos.

“Es muy difícil juzgar para aquellos seguidores que tiene y yo respeto, para ellos si es un gran artista pero para otros no tanto. Es la oferta y la demanda como ha pasado siempre, siempre ha habido artistas de éxito momentáneo”, sentenció en cuanto a este tema.

Sin embargo, la sorpresa llegó cuando habló pura y exclusivamente del músico del momento, sus palabras fueron tajantes y sin filtro. “El artista que llega a tener éxito como L-Gante es ahí donde debe comenzar a modelar su futuro y arriesgarse cada vez más a mejorar, él cree y dice que es cantante”, afirmó al respecto.

Raúl se dedica a la música y a la actuación desde que tiene uso de razón y hoy en día cuesta mucho dejar atrás las costumbres de aquel momento y ayornarse a los nuevos tiempos del ámbito de la música y la actuación, es difícil soltar lo que uno heredó.