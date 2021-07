Raúl Lavié habló del peligroso episodio que protagonizó su mujer para robar su corazón

Este jueves, Raúl Lavié se hizo presente en el ciclo que conduce Jey Mammón en la pantalla de América TV. Al aire, el reconocido artista habló de distintos momentos de su vida y sorprendió a todos al contar cómo conoció a su actual esposa: la mujer fingió ahogarse para conquistar su corazón y terminó poniendo en riesgo su vida.

"¿Es verdad que con tu mujer Laura se cruzaron y ella se hizo la que se ahogaba para que vos la rescates del agua?", le consultó el conductor. "Sí. En una época que tenía plata, tenía un barquito en el que iba a navegar los fines de semana. Ese día andaba por Capitán Sarmiento, anclé por ahí y abajo había un velero con tres chicas y un muchacho, que era el capitán de la nave", comenzó su relato.

"En un momento me apoyo en la borda a mirar y veo que una de ellas comenta algo con las otras chicas y se tira al agua. Empieza a nadar y cuando hace unos metros empieza a gritar ‘socorro, socorro’. Yo la miraba de arriba y me reía", continuó.

"¿No fuiste a salvarla?", preguntó impactado Jey. "No, pero resulta que después la corriente, que son muy peligrosas en el Delta, la empezó a llevar y terminó rodeada de camalotes. Ya ahí era verdad, pero no me gusta tirarme al agua. Después le tiraron un salvavidas y la sacaron", cerró Lavié.