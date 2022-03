Jorge Rial contó en vivo si él exigió que Loly Antoniale no trabajara más en los medios tras su separación

Jorge Rial transita por un presente movilizante, lleno de situaciones rimbombantes, que se caracterizan por la confirmación, de su propia voz, de la separación definitiva de Romina Pereiro. El periodista navega por una oleada de noticias e investigaciones de su plano amoroso.

En ese raid, el creador de Intrusos atraviesa los rumores de nuevos romances, por eso se lo vincula con dos periodistas de C5N, por un lado Alejandra Quevedo, y por otro Sofía Caram. Las versiones sostienen que el conductor está en pleno conocimiento con ambas comunicadoras.

En todo ese contexto, Rial también se sumergió en analizar y revelar la verdad de un episodio polémico de su vida, aquella relación seria que construyó con Loly Antoniale, y principalmente el desenlace de esa ruptura, porque se habló hasta el hartazgo.

El mito se vincula con que Jorge le exigió a Leandro Rud, que era el mánager de la cordobesa, no le consiguiera más trabajos en el mundo del modelaje, en lo que se suponía como una especie de venganza por el final del noviazgo. Además, la Niña Loly desapareció, literalmente, de la palestra y se mudó a Miami.

En una nota que realizó el sábado, Rial abordó este tema. Rud tomó la posta y aclaró: “Quiero contar algo que pasó hace mucho para toda la gente que nos está mirando y quiero decírselo a él personalmente. El día que Jorge se separa de su ex, de Loly que era modelo de mi agencia en ese momento él me dijo una frase que todos deberían saber. Nunca salí a decir nada ni a defenderlo pero lo quiero aclarar ahora”.

El representante de modelos agregó más información calificada: “Jorge me llamó y me dijo ‘Lean, te pido por favor que le des todo el trabajo que puedas a Loly, porque si no me van a echar la culpa a mí’. Yo en ese momento estaba en decadencia, al poco tiempo cerré la agencia porque ya no tenía fuerzas”.

Así, Leandro terminó por dar más detalles de esa época: “Jorge nunca me dijo: no le des trabajo, escondela, guardala. Es una aclaración que no la hice jamás pero que me parece necesaria”.

Para terminar con todo, Rial exteriorizó su visión y optó por un perfil más bajo al contar: “Te agradezco, te agradezco porque siempre está ese mito. Está bien y no hacía falta tampoco porque vos y yo sabemos la verdad, ya está”.