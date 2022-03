Revelan el nombre de la periodista que conquistó a Jorge Rial y desató su separación de Romina Pereiro

Desde que comenzaron a circular los rumores de la separación de Jorge Rial y Romina Pereiro, hace casi dos meses, tras un mensaje en modo enigma que mandó Angel de Brito, todo el mundo se preguntó quién fue la mujer que se metió en la relación (¡maldito patriarcado, dirían algunos!) que comenzó en 2017 y se terminó en los primeros días de 2022.

El, como siempre con los famosos, lo desmintió rotundamente y pidió que se respete a su familia y sobre todo a Romina Pereiro, su ex pareja por estos días, con quien ya empezaron los trámites de divorcio. “Son temas que afectan, hay toda una familia atrás”, afirmó en Argenzuela, su programa en Radio 10.

Pero más allá del silencio de Rial sobre este tema, el nombre de la tercera en discordia comenzó a girar después que Pereiro rompiera el silencio. Las primeras informaciones decían que se trataba de una periodista de C5N, y eso parece ir en la dirección correcta. Aunque ella también tiene otros trabajos y muchos méritos profesionales.

¿Le ponemos nombre y apellido? Vamos por ahí: según se escuchó en la tarde del sábado 5 de marzo, la elegida por Rial para acompañarlo en este momento de la vida es Alejandra Quevedo, una morocha de curvas generosas que supo compartir sus primeros programa en Radio 10.

“Ahora la cosa se enfrío, porque estalló todo en los medios. Pero se gustan y va en serio. Ella no es conocida, pero tiene una historia de mucha lucha, parecida a la de Jorge Rial”, le dijeron a Mdz fuentes cercanas a la pareja. Y agregaron: “No los vas a ver nunca juntos en la calle. Pero ella estuvo mucho en su nuevo departamento de él, en Palermo”.

¿Será? Todo indica que sí: Carla estuvo al lado de Rial en Radio 10, mientras que nunca dejó de hacer espectáculos para C5N. Pero ellos se conocen desde hace muchos años atrás, donde también habría pasado algo bastante fuerte que tuvieron que contener.

“Jorge Rial estaba con Agustina Kampfer en esos días, ellas eran amigas. Y a Carla le agarró miedo y respetó a su amiga, que se estaba separando de Rial”, cuentan. Este pasó en 2016, aproximadamente. “La buena onda quedó. El la respeta porque dice que es una mina muy trabajadora. Además de muy linda, claro”, informan.

Hay fotos que comprueban esta amistad: Carla estuvo en el baby shower del hijo de Agustina Kampfer, en 2017, entre tantos otros momentos de su vida.

Carla trabaja en los medios desde hace más de 20 años. Y su biografía así lo acredita: en 1999, se recibió de locutora nacional en el ISER; primero pasó por la prensa escrita y, desde 2011, está en Radio 10, donde hizo muchos trabajos.

“Acá es muy querida por las autoridades por su forma de encarar todos los proyectos que se le asignan”, cuentan con picardía. Hoy hace espectáculos en C5N y también es panelista de Instalate, el nuevo show de América donde se habla de redes y chismes.

QUE DIJO JORGE RIAL SOBRE SU SEPARACION

El jueves 3 de marzo, Jorge Rial blanqueó el final de su romance con Pereiro: “Lo que tengo para decir, y lamentablemente es así, efectivamente estoy separado. Estamos, no estoy. Fue una decisión tomada por los dos. A veces el amor profundo no alcanza, sobre todo en un año muy difícil como fue el anterior, donde la pandemia me partió psicológica y físicamente. Pensé que no iba a pasar, pero pasó. Uno se cree fuerte y no lo es, me pegó de lleno”.

Y cerró: “La peleamos muchísimo. Estamos separados hace mucho, ahora se enteran porque es imposible, soy un tipo público. Como hay cierto acoso, sobre todo hacia Romina, lo digo para que la dejen en paz. Romina y yo somos familia y lo vamos a ser toda la vida. Sus hijas son mis hijas. Hoy parece definitivo, pero no lo sé. Hoy es esto y hay que asumirlo”.