Rompió el silencio: qué dijo Romina Pereiro después que Jorge Rial blanqueara su separación

Jorge Rial y Romina Pereiro llegaron a su fin como matrimonio. Estaban juntos desde 2017, se casaron en 2019 y en los primeros meses de este 2022 decidieron cortar de lleno su relación. Después de un par de semana de idas y vueltas, Jorge Rial decidió ponerle fin a los rumores y lo confirmó.

“Lo único que pido es que respeten a Romina. Vengan por mí, vengan por el monstruo”, dijo en modo desafío al hacer su descargo en su programa de radio, Argenzuela. La que no habló en público fue su ex, pero sí lo hizo de manera privada con Pampito, el periodista al que Rial apuntó con todos los cañones.

A su manera, Romina rompió el silencio y dijo lo que le pasa y siente en estos momentos tan duros, ya lejos del ex conductor de "Intrusos". "Ayer cuando terminó el programa abrí mi Instagram y tenía mensajes de Romina muy enojada. Le pedí disculpas incluso si la lastimé a ella o a su familia, y mucho más a los niños”, contó Pampito.

“Le expliqué que la información que dimos me la contaron ciertos protagonistas y testigos. Ella de me dijo que del otro lado hay niños que sufren y le dije 'te pido disculpas porque nunca quise lastimar a nadie', agregó el columnista de Momento D, el ciclo de Doman en Canal 13.

En un momento de furia, Pereiro le dijo a Pampito que "que era mala persona, me mandó a estudiar y otras cosas. A Romina no la acosamos. Ella me escribió enojada. Está en todo su derecho de enojarse y es entendible. Pero estamos hablando de dos personas públicas".

"No entiendo qué dijimos tan terrible. Me tildó de acosador y quiero decirle que yo no acosé a nadie, y menos en este caso", plantó bandera Pampito.

Sobre los ataques que le hizo Jorge Rial a su nombre, Sebastián Perelló Aciar lo consideró como "una chicana tonta. Ya me lo había hecho Rodrigo Lussich una vez, una real pavada". El dato: se le dice así porque nació en la provincia de La Pampa

"Lo que sí molestó fue la amenaza. Eso de "saben donde estoy, saben cómo reacciono, si quieren buscar al monstruo". Noooo, eso no va más. Ahora se trabaja de una manera diferente", atacó Perelló Aciar. ¡Y tiene razón!.

Rial, en tanto, dio sus razones para su reacción y el triste momento que vive: "La pandemia, personalmente, a mí me partió psicológica y físicamente. Pensé que no iba a pasar, pero pasó. Es doloroso, la estamos pasando mal. A mí me cuesta, hay veces que no tenés ganas de venir a laburar, no es fácil”, confesó el histórico conductor.