La grave denuncia de Gisela Bernal contra Francisco Delgado, el padre de su hijo

Gisela Bernal explotó. Dijo basta. Y el responsable de la situación es Francisco Delgado,el papá de su hiji Ian. Todo se dio muy rápido, y desde Carlos Paz llegaeron las primeras denuncias y parece que la historia entre los dos es irreconciliable, ya que se llevan demasiado mal o al menos eso demuestran en cada nota.

En una charla con Intrusos, Gisela Bernal contó cómo vive Después de regresar a la Argentina tras separarse de Eros Medaglia (un futbolista con quien estuvo en Europa varios años) y cómo es su vínculo con Francisco Delgado, quien tampoco vive en el país.

"Esas son cosas que suceden porque la distancia es complicada, pero nosotros seguimos en contacto. Fue una pareja increíble y formamos una familia que no se destruyó a pesar de que no estemos juntos, y eso es lo lindo", relató Bernal habiendo referencia a Medaglia.

Cuando le consultaron sobre Francisco, Bernal lanzó con todo: "Fran nunca fue ni mi pareja, ni mi familia, ni nada. Mi realidad es que soy una mamá que trabaja y a mi hijo no le va a faltar nunca nada porque tiene le voy a dar todo lo que necesita. El que quiere estar, está, y el que no quiere estar no está, y está todo bien porque, por suerte, tiene una súper mamá".

Fue entonces que Layus le mencionó un posteo que había realizado y ella soltó: "Es que para saber qué tan bien educado está Ian lo tendría que ver. Si no lo ves nunca, ¿cómo vas a saber cómo es? Lo vio, cuando llegó, tres días, y tengo entendido que estuvo como dos meses. Y bueno, tres días de dos meses, para no haberlo visto desde hace tres años para acá”.

LA PALABRA DE FRANCISCO DELGADO

Todo explotó luego de que la artista de Stravaganza expusiera durante una entrevista que brindó a Intrusos su versión de los hechos acusando al ex Ganador de Gran Hermano de no hacerse cargo económicamente y no ver seguido al niño. “Lo vio cuando llegó, tres días, y tengo entendido que estuvo acá como dos meses”, lanzó Bernal.

Y la bailarina remató: “Y bueno, tres días de dos meses, para no haberlo visto desde hace tres años para acá…”. Luego de las declaraciones de Gisela, y de manifestarse molesta por el poco tiempo que Francisco pasó con Ian durante los dos meses que duró su estadía en el país, el actor y ahora instructor de buceo habló al respecto.

Consultado por la inesperada reacción de la madre de su hijo, Delgado se limitó a declarar, “Gisela es una gran mamá”. Y en cuánto a si él se consideraba un gran padre, el ex GH remarcó: “Que eso lo digan mis hijos. Yo soy lo que puedo ser”. Además, el portal con el que habló Fran señaló que éste no profundizó en cuanto a los reclamos de la bailarina por incumplimiento económico.

Sin embargo, y según pudo averiguar este portal, hay mucho más detrás de esta polémica y acusaciones. Lo cierto es que Delgado llegó en diciembre para pasar el verano en Argentina y estar con sus dos hijos: Helena, a quien tuvo con Barby Silenzi, y también con Ian. ¡Y así lo hizo! Solo que cada madre no le habría permitido el mismo tiempo de disfrute con los menores.

Así como la pareja del Polaco volvió a entregarle a la menor para que se la lleve a Roca, donde viven sus abuelos paternos y pasar un mes con el papa, a quien no ve tan a menudo, Bernal se habría negado a entregarle a su hijo para que viajara con Francisco. Motivo por el cual, el actor pasó solo tres días en contacto con Ian, luego de tres años separados por la pandemia y porque la bailarina se lo llevó a Europa donde se había instalado con el futbolista.

Finalmente, un dato que circula en cuanto al reclamo económico de Gisela es que, si bien hace dos meses que no le transfiere el dinero, Delgado siempre cumplió con la cuota alimenticia. Solo que recientemente lo habría dejado de hacer por ese medio ya que no funcionaría la cuenta de Bernal, o estaría con alguna falla, por lo que él instructor de Buceo le habría hecho llegar el dinero de otra forma.