Las fotos de Gisela Bernal con su nuevo novio a días de... ¡separarse de su marido!

Gisela Bernal estuvo en pareja con el futbolista Eros Medaglia y juntos tomaron la decisión de realizar un casamiento secreto en Italia, cuando él se encontraba jugando en el Virton de Bélgica. La ceremonia se llevó a cabo en el registro civil de Buccino, un pueblito de la campiña italiana.

La pareja se conoció allá por mediados de 2017, y a los pocos comenzaron a mostrarse públicamente, sin escaparle a las cámaras y los medios. Desde un primer momento, la artista apostó al amor y la convivencia, y es por eso que tomó la decisión de irse a vivir a Europa para acompañar a su novio durante toda la temporada.

Sin embargo, días atrás, Gisela Bernal confirmó la ruptura con el deportista luego de que ella se volviera a Buenos Aires para incorporarse a Stravaganza. Esta obra celebrará los diez años que lleva en los escenarios y tendrán una gira por la ciudad de Villa Carlos Paz durante todo el verano.

“Es verdad que estoy separada. No sé si es definitivo o no, nos queremos un montón”, había manifestado la bailarina. Con esta declaración había dejado expectativas de reconciliación pero poco duró, ya que salieron a la luz algunas imágenes donde se la ve muy acaramelada con un hombre en su estadía por la provincia de Córdoba.

“Estoy separada, ese es un amigo. No voy a dar detalles porque él no quiere ser público” , manifestó la vedette sobre las fotografía sque se mostraron en los distintos medios televisivos. Y así fue, decidió no hablar más al respecto y evitar la exposición de su vida privada, ya que pasó poco tiempo del anuncio de su separación.

En el programa “Intrusos”, uno de sus conductores, Adrián Pallares, chicaneó con la respuesta brindada por Bernal y dijo: "Lo cuenta cuando es descubierta. Tampoco tiene que esconderse de nada". Luego sumó una broma sobre el distanciamiento con su ex y sentenció: "Ella estuvo en este programa el 29 de noviembre. Capaz que el marido no sabe que se separaron...".

Cabe recordar que la relación entre Gisela Bernal y su ex esposo Eros Medaglia siempre se mantuvo alejada de las críticas y polémicas, debido a que ambos se encontraban viviendo fuera del país, alejados de todo el mundo mediático que en Argentina los rodea.

Pero la blonda regresó al país, para disfrutar también de su hijo Ian, y a partir de ese momento se sumergió en un mar de preguntas sobre su situación amorosa. ¿Estará nuevamente en pareja? Sólo ella tiene la respuesta y está bien guardada.