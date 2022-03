Internaron de urgencia a Enrique Pinti: preocupación por su estado de salud

En las últimas horas comenzó a circular la información de que Enrique Pinti había sido internado de urgencia en el Sanatorio Otamendi. El cómico sufrió una descompensación, derivado de su cuadro de diabetes severa y los problemas circulatorios en sus piernas. Además, la depresión que atraviesa el actor habría hecho que su salud se deteriorara en los últimos tiempos.

"Lamentablemente es cierta", fue la respuesta que brindó Cipe Fridman, su asistente, a Teleshow sobre la noticia. Por el momento se le realizarán una serie de chequeos. "Lo internaron porque se había descompensado y hay que evaluarlo haciendo una cantidad de estudios", agregó la mujer.

Luego de que se cancelara toda su agenda laboral por culpa de la pandemia de covid-19, Pinti habría comenzado a caer en un estado de depresión La incertidumbre sobre cómo se encuentra realmente el humorista comenzó a preocupar a sus seguidores, que no ven con buenos ojos el hermetismo que hay desde su entorno.

Asimismo, desde el entorno de Enrique Pinti se comunicó que está bien cuidado, medicado y a pesar de que sea un proceso largo, él está mejorando. "Enrique es un tipo muy fuerte, así que va a salir de eso que está pasando", contó el periodista Raúl Martorel.

Aislamiento voluntario

En 2020, Pinti respetó la recomendación para los adultos mayores de no salir de sus casa. Esto agravó su diabetes y tuvo más complicaciones en relación a lo emocional.

Según contó en el programa radial de Fernanda Iglesias, "Tengo muchos remedios y médicos que vienen a casa para atenderme, porque no quiero salir, y todo eso cuesta. Para no caerme en la ducha, lunes, miércoles y viernes tengo a una persona que atendió a mi hermano, que es masajista, y que la volví a llamar para que me ayude a bañarme, y hacer toda una serie de cosas"

Además, explicó que por la diabetes se le hinchan mucho las piernas: "Es un problema de circulación, pero no hay ningún problema de trombosis porque me hice hacer análisis, pero me resulta difícil levantarme o caminar, aunque camino pero medio torpe".