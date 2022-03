Cuántos hijos tiene el marido de Isabel Macedo y quiénes fueron sus madres

Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey comenzaron a salir en 2014, y apenas dos años después se casaron: fue el 24 de septiembre de 2016, en la ciudad de Salta. En 2018, nació Isabel, Belita, su primera hija, tras muchos años de espera (43) para la famosa actriz.

Desde ese momento se instalaron en el norte argentino, y hoy esperan a su segunda criatura, de la que todavía no se sabe el nombre. “Estamos muy entusiasmados y felices”, dijo él sobre este nuevo embarazo, a punto de regresar de unas vacaciones en Punta del Este.

“Me despierto y todavía no puedo creer cómo está ella acá. ¿Entendés que tener un hijo es enamorarte de alguien enseguida? Belita fue soñada, creada y muy amada incluso antes de venir al mundo”, reveló la ex de Facundo Arana y Benjamín Vicuña (¿se acuerdan de su pelea con Pampita?), entre otros famosos.

“Cuando entramos al hospital, me fui a cambiar para acompañar a Isabel en el quirófano. Entonces, mandé un mensaje al chat que tengo con mis hijos y les dije: ‘Acabamos de llegar al sanatorio. Va a nacer Isabelita’. Lo dije porque, claro, me salió por Isabel, Isabelita. Entonces, cuando viene Isabel entrando al quirófano le dije lo que pasó”, explicó el ex gobernador de Salta.

“Siento que soy bastante relajada en comparación a lo que creí que iba a ser. Si bien al principio me daba miedo perder mi libertad, nos organizamos para que ella pudiera adaptarse a nosotros también. Quiero que todo sea lo más normal posible porque no quiero dejar de acompañar a Juan Manuel también”, reveló Macedo.

Ahora se encuentra en una nueva espera: será el segundo bebé de la actriz. Pero el sexto para Urtubey, quien tuvo con Ximena Saravia Toledo a Marcos (28), Lucas (25), Mateo (22) y Juana (19). ¡Familión! “Todos son muy presentes. Se mueren por Isabel, así que ahora será igual”, apuesta Macedo.

La llegada de la nueva integrante de la familia hizo replantear algunas cosas, sobre todo a Macedo que no estaba del todo segura de agrandar más el “rancho”. “Cuando ella no tenía un año, yo quería. Pero una vez en un viaje la beba estaba congestionada y lloró todo el viaje. Y ahí pensé: ‘Eh, no sé si quiero tener otro ahora’. [Risas]”, explicó.

“Un rato antes, los dos estábamos a full; yo le decía a Juan Manuel: ‘Estoy para otro hijo; me gustó la experiencia, me gustó la panza, me gustó todo’. Pero después del viaje, nos dijimos: ‘Mejor no. Esperemos un poco más’. Pero todo llega”, concluyó Isabel.