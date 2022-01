Se filtró una foto de Pampita e Isabel Macedo antes que se agarren "a piñas" en Punta del Este

Corría el año 2009 cuando una polémica situación laboral desencadenaría una nueva crisis de pareja entre Benjamín Vicuña y Pampita, teniendo a una famosa actriz involucrada como la tercera en discordia: Isabel Macedo.

El actor chileno comenzaba a dar sus primeros y exitosos pasos en la televisión argentina convirtiéndose en el antagonista de una novela de Telefe, Don Juan y su bella dama. Él ya era conocido por ser la pareja de la modelo número uno del país, pero aún no había demostrado cuáles eran sus dotes actorales hasta el momento.

Quién también aceptaba sumarse a la mencionada producción era Isabel Macedo, interpretando a un personaje que viviría un apasionado romance con el de Benjamín Vicuña, lo que los haría compartir fuertes escenas subidas de tono.

Por dichas tomas, los rumores de un amorío entre ellos no tardaron en llegar. Los dos comenzaron a ganar protagonismo en los diversos programas de chimentos y si bien no había imágenes que confirmaran dichos rumores, lo que sucedió tiempo después con Pampita lo terminó de afirmar.

En una fiesta de fin de año que organizó Shakira en la disco Tequila de Punta del Este, la modelo e Isabel Macedo se encontraría cara a cara. En ese momento, la actriz lo había mensajeado a Benjamín Vicuña deseándole una feliz Nochebuena, lo que terminó de despertar la furia de Pampita que aprovechó el encuentro para demostrarlo.

Además, aquella misma noche varios testigos aseguraron que Macedo no dejaba de bailar muy sensual y cerca de Vicuña, lo que no hacía más que alimentar el enojo de la modelo que terminó tomando cartas en el asunto.

Según los testimonios de los presentes, la noche culminó con Pampita corriendo a Isabel Macedo por el boliche, empujándola, tirándola al piso, golpeándola y arrastrándola de los pelos para sacarla del lugar. Toda la situación fue frente a Benjamín Vicuña, quien muchos se preguntan qué hacía en aquel momento.

La última persona que dio su testimonio de lo sucedido esa noche fue Sabrina Garciarena, quien contó la situación invitada a PH, Podemos Hablar (Telefe): “Carolina y Benjamín venían de una fiesta y llegaron más tarde. Isabel ya estaba ahí bailando con sus amigas. Estábamos todos contentos, festejando y en un momento se terminaba todo y yo veía que Caro la miraba, porque era vox populi lo que había pasado y le dije a Benjamín ‘llevátela’”

En aquel momento, Isabel Macedo asentó la denuncia por violencia contra Carolina Ardohain y se refirió una sola vez a lo sucedido: “Lo que pasó con Pampita fue bastante desagradable. Me pegó mucho. Es un tema que ya pasó. Quiero salir de esto. Por respeto a su familia no quiero hablar más del tema. En ese momento no devolví nada porque no me llevo bien con la violencia”.

Pero ahora, más de diez años después de aquel escandaloso hecho, comenzó a circular una postal que remite a cuando todo era “buena onda” entre Pampita, Benjamín Vicuña e Isabel Macedo. Una fotografía que hoy vale oro porque no hay dudas de que ese trío nunca más va a sonreír juntos frente a cámara.