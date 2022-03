Marina Calabró ventiló intimidades de sus excompañeros de Intrusos

En la noche de este miércoles, Marina Calabró estuvo como invitada en LAM (América TV) y no se guardó nada a la hora de hablar sobre sus ex compañeros de Intrusos (América TV).

Ante la pregunta sobre los motivos por los cuales "todos terminaron mal", la periodista respondió: "Hace poquito comimos con Marcela Tauro, Adrián Pallares, Angie Balbiani y Guido Záffora. Ahora Damián Rojo está organizando otra cena. En la historia de Intrusos, más de 20 años, pasaron miles de panelistas", agregó Calabró, dejando en claro que con algunos hay buena relación y con otros no.

Acto seguido, habló sobre el famoso "chat paralelo": "Se creó en su momento por razones estrictamente laborales, no para excluir a nadie". Ante la respuesta de la periodista, Yanina Latorre reveló que a una integrante de ese chat la echaron por filtrar cosas que ocurrían en el programa. "Intrusos es un programa grande, lo fue siempre, mérito de la construcción de Rial y sus equipos periodísticos", afirmó sobre el éxito del programa.

Por otro lado, Ángel de Brito le preguntó por los problemas que varios panelistas tuvieron con Jorge Rial: "En Intrusos ha habido situaciones al aire que fueron de enorme intensidad. Pero es un programa con veinte años de historia. Es difícil ser cabeza de equipo veinte años. Y bueno, muchas veces los profesionales que están al lado tuyo van tomando su vuelo, y te hablan un poco más de igual a igual…y hay que lidiar con eso. No es fácil estar tanto tiempo parado ahí", reveló.

"Cada uno tiene que hablar por su experiencia. Yo no puedo hablar por veinte años de Intrusos. Pero, sinceramente, todo lo que yo laburé con él ha sido un laburo re contra fácil, por eso volví a TV Nostra. Si hubiera tenido una mala experiencia antes, no me hubiera convocado, ni yo hubiera ido. Igual para mí ese programa terminó en mayo del año pasado y me niego a seguir hablando de eso", concluyó en relación a su vínculo con Rial.